Hunor: Rotativa care l-a adus pe Ciolacu la Palatul Victoria a îndatorat România

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că România resimte acum consecințele greșelilor Guvernului instalat după rotativa care l-a adus pe Marcel Ciolacu la Palatul Victoria. Liderul Uniunii subliniază că fiecare ministru este responsabil de deciziile pe care le ia, indiferent de partidul din care face parte.

„Și înainte, sigur că erau probleme, dar, la un moment dat, noi am redus deficitul. Noi, când am plecat din guvern, deficitul era la 5,2%, dacă nu mă înșel, și de acolo s-a urcat la aproape 10%. Și, sigur, putem spune că era an electoral și an preelectoral, dar, totuși, acum plătim acele greșeli făcute în acea perioadă de un an și jumătate. Dacă măcar ar fi câștigat alegerile. Au făcut așa, dacă ne uităm din 2026 înapoi, ceea ce nici astăzi eu nu am cum să înțeleg cum era în ziua votului, să dai și lui Simion, să dai și lui Georgescu, să recunoști după aceea, să nu recunoști, să... Mă rog, acolo era o confuzie totală. Ăsta e prețul astăzi pe care noi plătim pentru greșelile de atunci”, a declarat Kelemen Hunor, la un post TV.

El a amintit că unii lideri PSD au vorbit public despre faptul că au dat voturi altor candidați, subliniind că UDMR nu a avut niciodată astfel de înțelegeri.

Întrebat dacă nu i se pare ciudat că Marcel Ciolacu oferă lecții de economie la televizor, președintele UDMR a răspuns: „Mă rog, asta e România, acum ce să vă spun?”

Kelemen Hunor a declarat că PSD se află la guvernare, nu în opoziție, iar criticile publice ale unor social-democrați față de propriul Guvern fac parte dintr-o strategie politică: „Asta e o chestie de tactică politică până la urmă. Poți să spui ce vrei dimineața, la prânz, dar seara, când pleci de la birou și ai semnat hârtia, ministru PSD, ministru PNL, ministru USR sau UDMR ești, deci deciziile sunt ale tale”.