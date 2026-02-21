Politica

Hunor: Rotativa care l-a adus pe Ciolacu la Palatul Victoria a îndatorat România

Comentează știrea
Hunor: Rotativa care l-a adus pe Ciolacu la Palatul Victoria a îndatorat Româniaguvern ciolacu / sursa foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că România resimte acum consecințele greșelilor Guvernului instalat după rotativa care l-a adus pe Marcel Ciolacu la Palatul Victoria. Liderul Uniunii subliniază că fiecare ministru este responsabil de deciziile pe care le ia, indiferent de partidul din care face parte.

Hunor, despre impactul deciziilor Guvernului Ciolacu

„Și înainte, sigur că erau probleme, dar, la un moment dat, noi am redus deficitul. Noi, când am plecat din guvern, deficitul era la 5,2%, dacă nu mă înșel, și de acolo s-a urcat la aproape 10%. Și, sigur, putem spune că era an electoral și an preelectoral, dar, totuși, acum plătim acele greșeli făcute în acea perioadă de un an și jumătate. Dacă măcar ar fi câștigat alegerile. Au făcut așa, dacă ne uităm din 2026 înapoi, ceea ce nici astăzi eu nu am cum să înțeleg cum era în ziua votului, să dai și lui Simion, să dai și lui Georgescu, să recunoști după aceea, să nu recunoști, să... Mă rog, acolo era o confuzie totală. Ăsta e prețul astăzi pe care noi plătim pentru greșelile de atunci”, a declarat Kelemen Hunor, la un post TV.

El a amintit că unii lideri PSD au vorbit public despre faptul că au dat voturi altor candidați, subliniind că UDMR nu a avut niciodată astfel de înțelegeri.

Lecțiile de economie ale lui Ciolacu, analizate de Hunor

Întrebat dacă nu i se pare ciudat că Marcel Ciolacu oferă lecții de economie la televizor, președintele UDMR a răspuns: „Mă rog, asta e România, acum ce să vă spun?”

Brahicefalicii: Între aspectul „adorabil” și lupta pentru oxigen. Dialog între Dr. Liviu Harbuz și Dr. Constantin Ifteme
Brahicefalicii: Între aspectul „adorabil” și lupta pentru oxigen. Dialog între Dr. Liviu Harbuz și Dr. Constantin Ifteme
Cum negocia Universitatea Craiova „blaturi” în cea mai glorioasă perioadă. Aurică Beldeanu și Rodion Cămătaru, interceptați de CNSAS: „zece garoafe” sau „două portocale”
Cum negocia Universitatea Craiova „blaturi” în cea mai glorioasă perioadă. Aurică Beldeanu și Rodion Cămătaru, interceptați de CNSAS: „zece garoafe” sau „două portocale”

Kelemen Hunor a declarat că PSD se află la guvernare, nu în opoziție, iar criticile publice ale unor social-democrați față de propriul Guvern fac parte dintr-o strategie politică: „Asta e o chestie de tactică politică până la urmă. Poți să spui ce vrei dimineața, la prânz, dar seara, când pleci de la birou și ai semnat hârtia, ministru PSD, ministru PNL, ministru USR sau UDMR ești, deci deciziile sunt ale tale”.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:37 - Brahicefalicii: Între aspectul „adorabil” și lupta pentru oxigen. Dialog între Dr. Liviu Harbuz și Dr. Constantin Ifteme
16:24 - Cum negocia Universitatea Craiova „blaturi” în cea mai glorioasă perioadă. Aurică Beldeanu și Rodion Cămătaru, interc...
16:16 - Conflict între Aris Eram și Cristian Boureanu la Survivor. Fiul Andreei Esca l-a făcut alcoolic pe fostul politician
16:07 - Aeroportul din Sofia, închis temporar pentru traficul civil. Nouă avioane cisternă ale SUA se află pe aeroport
15:58 - Un cunoscut episcop din Marea Britanie a fost arestat. E acuzat de agresiune
15:50 - Războiul afectează demografia. Ucraina lansează program de crioconservare pentru militari

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale