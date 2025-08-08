Social Verificări ample la Metrorex: Control comun al Ministerului Transporturilor, ASFR și ITM București







Reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ai Autorității de Siguranță Feroviară Română (ASFR) și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă din București desfășoară, în prezent, un control extins la Metrorex. Potrivit ministrului Ciprian Șerban acțiunea vizează verificarea respectării normelor privind siguranța și exploatarea trenurilor de metrou, aplicarea corectă a regulilor de muncă, precum și evaluarea nivelului de instruire profesională a angajaților.

Totodată, sunt analizate procedurile de gestionare a incidentelor apărute în activitatea curentă. Inspecțiile la nivelul rețelei de metrou din București, au ca scop verificarea respectării normelor de siguranță și funcționare.

În acțiunea de control la Metrorex sunt implicați reprezentanți ai Corpului de Control al Ministerului, alături de 24 de inspectori din partea Autorității de Siguranță Feroviară Română (ASFR) și șase inspectori ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) București.

Demersul vine pe fondul intensificării preocupărilor privind securitatea transportului subteran și asigurarea unei funcționări corespunzătoare a sistemului de metrou.

Potrivit autorităților, echipele mixte desfășoară verificări la fața locului, având ca obiectiv controlul modului în care sunt aplicate prevederile legale în mai multe domenii esențiale.

Printre acestea se numără:

siguranța și exploatarea trenurilor de metrou,

întreținerea și repararea vehiculelor feroviare,

respectarea normelor de muncă și formarea profesională a angajaților,

precum și gestionarea incidentelor și respectarea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Ministrul Transporturilor a reiterat importanța unui sistem de metrou care să fie nu doar rapid și eficient, ci și sigur pentru toți utilizatorii. El a subliniat că colaborarea cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București reflectă angajamentul autorităților de a nu tolera nicio abatere care ar putea pune în pericol siguranța călătorilor și a angajaților.

În urma finalizării verificărilor și a analizei documentației, inclusiv a respectării cadrului legal, autoritățile vor publica toate concluziile relevante, considerate de interes public. Ministrul a precizat în postarea sa, că siguranța, responsabilitatea și respectul față de călători rămân principalii piloni ai activității zilnice din domeniul transporturilor.