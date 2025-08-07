Social „Prietenia”: Cursa feroviară directă București – Kiev, reluată prin Republica Moldova







Din cuprinsul articolului Traseu reluat după o lungă istorie și o pauză cauzată de război

Republica Moldova. Trenul direct dintre București și Kiev va fi reintrodus în circulație, cu tranzit prin Republica Moldova, după mai mulți ani de suspendare. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu, în cadrul unei reuniuni bilaterale România – Ucraina, desfășurate în orașul Darabani, județul Botoșani.

Potrivit oficialului român, legătura feroviară va fi realizată prin atașarea a patru vagoane ale companiei ucrainene la trenul „Prietenia”, care circulă în prezent între București și Chișinău. De la București la Chișinău, trenul face aproximativ 13 ore. Garnitura Chișinău–Kiev adaugă alte cel puțin 17 ore la durata totală a călătoriei.

Primele curse de probă vor avea loc în această săptămână

Astfel, planul pentru vara anului 2025 prevede reluarea circulației trenului, iar prima cursă de probă între Kiev și București, dus-întors, va avea loc în această săptămână, în noaptea dintre 7 și 8 august. Trenul va pleca din Kiev, iar returul va fi efectuat în noaptea dintre 8 și 9 august, pe traseul București – Kiev, cu oprire prin Chișinău. Cursa de test va fi realizată cu două vagoane goale, fără pasageri.

„Avem trei propuneri din partea Ucrainei vizavi de posibilitatea de legătură feroviară între Ucraina şi România. Una, care este cea mai avansată, este ataşarea celor patru vagoane la trenul Chişinău – Bucureşti. Este şi cea mai uşor de realizat. Ar trebui ca din Ucraina să vină patru vagoane şi să se cupleze la trenul de Bucureşti. Pentru asta suntem pregătiţi să facem primele teste în câteva zile”, a afirmat Scrioşteanu.

Trenul București–Kiev a mai circulat în trecut, inclusiv în perioada comunistă, când făcea parte din traseul internațional Sofia–Moscova. După 1990, a fost reintrodus în martie 2016 sub denumirea „Bucovina”. traseul era parcurs în aproximativ 26 de ore, prin cuplarea unui vagon de dormit la trenuri ucrainene și românești. Serviciul a fost suspendat în 2022, odată cu declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Reluarea acestei curse marchează o etapă importantă pentru conectivitatea regională și pentru sprijinirea relațiilor dintre cele trei state: România, Republica Moldova și Ucraina.