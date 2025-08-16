Social Persoanele care se mută în orașe mai accesibile pietonilor merg, de fapt, mult mai mult pe jos







Un studiu din 2023 a constatat că chiar și 4.000 de pași pe zi reduc riscul de mortalitate din toate cauzele în SUA, cu o scădere de 15% pentru fiecare 1.000 de pași suplimentari pe zi. Walk Score, utilizat din 2007, măsoară cât de repede pot ajunge oamenii pe jos la facilități precum magazine alimentare și școli dintr-o zonă. Orașelor li se atribuie scoruri de la 0 la 100, iar scorul de 74 al orașului Seattle indică faptul că este „foarte accesibil pietonilor”.

O nouă cercetare condusă de Universitatea din Washington oferă dovezi clare că zonele foarte accesibile pietonilor conduc la o creștere semnificativă a mersului pe jos. Cercetătorii au comparat numărul de pași pe zi ai 5.424 de persoane care s-au mutat de una sau mai multe ori între 1.609 orașe din Statele Unite, utilizând date din aplicația de monitorizare a pașilor Argus.

Ei au descoperit că, atunci când Walk Score a crescut sau a scăzut cu mai mult de 48 de puncte, numărul mediu de pași a crescut sau a scăzut cu aproximativ 1.100 pe zi. În schimb, când oamenii s-au mutat între orașe cu o accesibilitate pietonală similară, numărul lor de pași a rămas aproximativ același.

Studiul a urmărit 178 de persoane care s-au mutat în New York City (Walk Score 89) din diferite orașe cu un scor mediu de 48. Numărul mediu de pași pe zi al acestui grup a crescut cu 1.400 după mutarea în New York, de la 5.600 la 7.000. Mutările din New York în orașe mai puțin accesibile pietonilor au avut efectul invers: oamenii au făcut în medie cu 1.400 de pași mai puțin pe zi.

Cea mai mare schimbare în ceea ce privește mersul pe jos a fost observată în intervalul de intensitate moderată (100–130 de pași pe minut). Mutările care au crescut Walk Score cu mai mult de 49 de puncte au fost asociate cu de două ori mai mulți participanți care au atins cel puțin 150 de minute de activitate aerobică pe săptămână, minimul recomandat.

Cu toate acestea, studiul nu oferă un eșantion reprezentativ pentru întreaga populație a SUA, deoarece toți participanții descărcaseră o aplicație de numărare a pașilor, ceea ce poate influența rezultatele. Totuși, concluziile arată că mersul pe jos nu este doar o chestiune de motivație, ci și o consecință a infrastructurii publice, subliniind importanța mediului urban în susținerea comportamentelor sănătoase, cum ar fi mersul pe jos, potrivit medicalxpress.com.