Social Cartierele accesibile pietonilor pot fi cheia încetinirii declinului cognitiv







Centrul pentru Îmbătrânirea Sănătoasă a Creierului (CHeBA) al Universității Naționale din Sydney și Universitatea Catolică Australiană (ACU) au descoperit că cartierele accesibile pietonilor, verzi și bine conectate – în special cele cu transport public, servicii comerciale și spații verzi sau albastre – pot proteja împotriva declinului memoriei și cognitiv.

Studiul Sydney Memory and Aging Study (MAS), unul dintre cele mai mari și mai longevive din Australia privind sănătatea creierului și îmbătrânirea, a publicat rezultatele în revista Alzheimer’s and Dementia. Peste 1.000 de persoane cu vârsta de peste 70 de ani au fost urmărite timp de aproximativ 14 ani pentru a se determina stabilitatea, deteriorarea sau îmbunătățirea funcției cognitive.

Locuitorii din zone dens populate, mai verzi și cu acces mai bun la servicii erau mai puțin predispuși la dezvoltarea demenței. Nivelurile mai ridicate de poluare a aerului – în special PM2,5 – au fost asociate cu tulburări cognitive.

Această cercetare este importantă deoarece arată că mediul înconjurător este esențial pentru o îmbătrânire sănătoasă. Cartierele favorabile, care promovează activitatea fizică, reduc stresul și îmbunătățesc calitatea aerului, pot proteja creierul odată cu înaintarea în vârstă.

Profesoara Ester Cerin spune că această lucrare se bazează pe cercetările anterioare ale ICHEN privind expunerea la factorii de mediu și cogniția și este demnă de remarcat, deoarece utilizează teste cognitive riguroase pe termen lung.

Accesul la transportul public, parcuri și medii costiere sau albastre a crescut, de asemenea, probabilitatea de recuperare după tulburări cognitive moderate, un posibil precursor al demenței.

Mesajul este unul optimist. Potrivit dr. Annabel Matison, trăirea într-un mediu adecvat poate stimula cogniția la vârste înaintate, nu doar întârzia declinul acesteia. Studiul arată că planificarea urbană și politicile de mediu pot influența sănătatea creierului populației.

Co-directorii CHeBA, profesorul Perminder Sachdev și profesorul Henry Brodaty, cercetători fondatori ai Sydney Memory and Aging Study, au declarat că descoperirile sunt rezultatul a aproape două decenii de muncă.

„MAS a început în 2005 pentru a investiga de ce unele persoane își păstrează funcțiile cognitive, în timp ce altele le pierd”, a explicat prof. Sachdev, adăugând că această nouă abordare evidențiază modul în care mediul construit și cel natural afectează oamenii.

După succesul primului MAS, un studiu de urmărire din 2023 a examinat aceste efecte ale mediului asupra unui nou grup de australieni în vârstă. MAS2 va reflecta schimbări sociale precum creșterea nivelului de educație, îmbunătățirea îngrijirii sănătății și diversitatea culturală.

„Cohorta MAS2 ne va permite să investigăm modul în care diferite experiențe de viață și medii modelează îmbătrânirea în secolul XXI”, a spus Brodaty. Cu aproape 200 de lucrări științifice rezultate din studiu, această cercetare recentă susține ideea că îmbătrânirea sănătoasă nu depinde doar de gene sau de stilul de viață, ci și de locul în care trăiești, potrivit medicalxpress.com.