Cât timp i-ar lua unui tânăr să economisească pentru un apartament, fără ajutorul unui credit bancar

Achiziția unei locuințe fără a apela la un credit ipotecar este o provocare majoră pentru tinerii din România. În emisiunea „Pastila Financiară by Mediafax”, moderată de Adrian Artene, expertul financiar Alexandru Chirilă a vorbit despre problemele cu care se confruntă tinerii care doresc să achiziționeze o locuință fără a apela la un credit bancar.

Pentru a scoate în evidență dificultățile, Alexandru Chirilă a oferit un exemplu ipotetic: un tânăr cu un venit lunar de 5.000 de lei, care reușește să economisească 20% din salariu. Chiar și în condițiile unui astfel de efort financiar constant, obținerea unei locuințe ar presupune un orizont de timp foarte îndelungat.

Scenariul este construit într-un context ideal, lipsit de cheltuieli neprevăzute sau de riscuri precum pierderea locului de muncă, ceea ce, potrivit specialistului, subliniază importanța instrumentelor de creditare și a unei discipline financiare riguroase pentru tinerii care își propun să devină proprietari.

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, care obține un venit lunar de 5.000 de lei și reușește să economisească constant 20% din această sumă, ar avea nevoie de o perioadă de 41 de ani.

Calculul presupune o disciplină financiară strictă și o stabilitate personală și profesională pe termen lung — fără întreruperi în carieră, fără creșteri majore ale cheltuielilor cauzate de evenimente precum căsătoria, venirea pe lume a unui copil sau alte dorințe și necesități, afirmă specialistul.

„Un tânăr de 20 de ani care începe să câștige 5.000 de lei lunar cu o rată de economisire decentă, 20% din venituri, ar trebui timp de 41 de ani să economisească 20% lună de lună, fără riscul de a rămâne fără job, fără riscul de a-i crește cheltuielile cu un copil, cu o căsnicie, cu vacanțe, cu dorințe. O disciplină de fier”, a explicat Alexandru Chirilă.

Într-o analiză recentă, specialistul Alexandru Chirilă atrage atenția asupra dificultății accesului la locuințe în absența finanțărilor bancare. Potrivit acestuia, fără instrumente precum creditele ipotecare sau programele de tip „Prima Casă”, tinerii ar avea șanse minime să-și cumpere o locuință.

Alexandru Chirilă subliniază că, într-un scenariu ipotetic în care o persoană ar economisi lunar 20% din venituri, ar fi necesari aproximativ 41 de ani pentru a strânge suma de 100.000 de euro, echivalentul valorii unui apartament modest.

„Dacă nu ar mai exista creditele de astăzi pentru prima casă, credite ipotecare, un tânăr ar trebui să muncească 41 de ani cu o rată de economisire de 20% lună de lună, pentru a-și permite un apartament de 100.000 de euro, în contextul în care prețul apartamentului în 41 de ani nu o să crească. Este ipotetic de la cap la coadă, dar ca să înțelegem cât de grea este achiziția unui imobil într-un scenariu fără credit pentru un om de rând. Această cifră de 41 de ani îmi arată că trebuie să începem ieri.”, a concluzionat expertul în emisiunea Financiară by Mediafax”.