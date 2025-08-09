Economie Expert financiar: Relația toxică cu banii îi lasă pe 75% dintre români fără rezerve







Expertul financiar Alexandru Chirilă a vorbit, în contextul impasului economic actual, despre lipsa de educație financiară în România și despre importanța calculării corecte a bugetului lunar. Potrivit acestuia, mulți români nu își calculează veniturile și cheltuielile, iar adesea prioritățile sunt puse pe dorințe în detrimentul economiilor sau investițiilor.

El a atras atenția că o mare parte a populației nu deține un control real asupra banilor, ceea ce poate genera riscuri serioase în gestionarea finanțelor personale. Alexandru Chirilă a menționat că peste jumătate dintre români au crescut în medii financiare dificile, ceea ce influențează percepția lor despre bani și modul în care îi gestionează.

„Ne sperie realitatea pe care am putea să o descoperim. Am făcut un studiu în 2023, la nivel național. Cifrele prezente acolo ne-au îngrozit de-a binelea. Situația în România vis-a-vis de relația noastră cu banii pare că este o relație toxică.

53,4% din populația țării a crescut într-un mediu provocator din punct de vedere financiar, cu multe lipsuri. 46,7% discutau foarte des despre probleme financiare și despre reducerea cheltuielilor în familie. 90% dintre familiile din România discută foarte frecvent despre venituri insuficiente”, a spus Alexandru Chirilă la emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene.

Expertul a continuat să explice că multe dintre aceste percepții provin din tradiții și proverbe încă prezente în mentalitatea românească: „Încă mai credem în zicale și proverbe. 12% cred că banul e ochiul dracului. 14% că banii înstrăinează oamenii. 13% că băncile sunt cămătari cu acte. Într-un astfel de context, e clar că încă avem de lucru cu a înțelege profunzimea capitalismului. Ne este frică de ceea ce am putea descoperi, pentru că e ca și cum viața ne va scoate la tablă și ne va spune că, pentru modul în care ne menegeriem banii, suntem repetenți, și cred că imaginea asta nu ne place.”

Alexandru Chirilă a prezentat și statistici despre capacitatea românilor de a face față unei situații în care își pierd venitul principal. El a atras atenția asupra faptului că aproape 75% din populație nu poate trăi mai mult de trei luni din economiile acumulate.

„Avem nevoie să împărțim modul în care ne consumăm banii între nevoi, dorințe și să știm că putem economisi. Fără această structură, este imposibil să ajungem la un fond de urgență. 45,3% din populația țării nu ar putea supraviețui nici măcar o lună, e o cifră îngrozitoare, dacă mâine și-ar pierde principala sursă de venit. 29,1% din populația țării ar putea supraviețui timp de trei luni de zile. Deci discutăm de aproape 75% din populație care nu poate trăi mai mult de trei luni de zile din resursele acumulate.”