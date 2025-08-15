Social Traficul pe DN11, blocat din cauza unui accident. Trei persoane au fost rănite







Traficul pe DN11 Bacău - Onești este complet blocat vineri după-amiază, în apropierea localității Măgura, județul Bacău, din cauza unui accident în care au fost rănite trei persoane. În coliziune au fost implicate un autoturism și un autotren, iar polițiștii rutieri au estimat că circulația ar putea fi reluată după ora 16:00.

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că pe DN11 Bacău - Onești, în apropierea localității Măgura, județul Bacău, s-a produs un accident în care au fost implicate un autoturism și un tir.

Trei persoane aflate în autoturism au suferit răni ușoare. Victimele sunt conștiente și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri, iar polițiștii estimează că circulația ar putea fi reluată în condiții normale după ora 16:00.

Reamintim că tot astăzi a avut loc un accident mortal pe DJ 507, lângă localitatea Gostinu, județul Giurgiu, în urma căruia un motociclist de 17 ani a murit pe loc după ce a intrat în coliziune cu un autoturism. Șoferul de 22 de ani a fost preluat de ambulanță și dus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu.

Potrivit polițiștilor, motociclistul de 17 ani nu a adaptat viteza într-o curbă și a lovit frontal autoturismul condus de tânărul de 22 de ani.

„Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturile personalului medical nu au avut rezultat, fiind declarat decesul acestuia”, au anunțat reprezentanții ISU Giurgiu.

Un alt accident rutier a avut loc astăzi, în Borșa, șase persoane fiind rănite, dintre care două grav, potrivit ISU Maramureș. La fața locului au intervenit un echipaj de stingere și un echipaj SMURD de la Stația Borșa, un echipaj SMURD de la Secția Vișeu de Sus, echipaje TIM SMURD și SAJ, două autospeciale Salvamont și un elicopter SMURD, potrivit aceleiași surse.