Social Explozie puternică în Bacău. Patru persoane sunt rănite, două se află în stare critică







O explozie s-a produs miercuri într-o locuință din comuna Letea Veche, județul Bacău, provocând rănirea a patru persoane, dintre care două se află în stare critică. Deflagrația, urmată de un incendiu, a cauzat arsuri grave pe jumătate din suprafața corpului victimelor în stare gravă, iar celelalte două au suferit arsuri pe circa 25% din corp. Autoritățile au mobilizat forțe de intervenție considerabile și analizează posibilitatea transferului pacienților la alte unități medicale, în funcție de evoluția stării lor.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), explozia din Letea Veche a avut loc miercuri și a fost urmată de un incendiu care a distrus parțial locuința afectată. Cele două victime aflate în stare critică sunt adulți care au suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corporală.

Ceilalți răniți sunt un adult și o adolescentă de 14 ani, ambii cu arsuri pe aproximativ un sfert din corp. La fața locului au ajuns rapid două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și trei ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Incendiul declanșat de explozie a fost lichidat integral de pompieri. Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital, unde primesc îngrijiri de specialitate.

„Menționăm că, în funcție de evoluția stării pacienților, suntem pregătiți să efectuăm transferuri către alte unități medicale. Departamentul pentru Situații de Urgență se află în permanentă legătură cu Ministerul Sănătății pentru coordonarea intervenției și a măsurilor necesare”, a transmis IGSU într-un comunicat oficial. Autoritățile nu au făcut publice, deocamdată, cauzele deflagrației, însă investigațiile sunt în curs de desfășurare.

În ce stare sunt victimele și la ce spitale au fost duse

Ministerul Sănătății a comunicat, cu puțin timp în urmă, date despre victimele exploziei. În urma incidentului, evaluările de la fața locului au identificat o pacientă minoră cu arsuri de aproximativ 40% suprafață corporală, care va fi transferată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” cu elicopterul SMURD.

Au mai fost identificați trei adulți cu arsuri cuprinse între 50-70% suprafață corporală, care vor fi redirecționați în urma stabilizării hemodinamice către Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.

Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății vor activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul pacienților în străinătate.

O altă explozie aproape a avut loc miercuri, în Brezoi, județul Vâlcea, unde locatarii unui bloc au alertat autoritățile după ce au simțit un miros puternic de gaz.

Cinci persoane s-au autoevacuat, iar pompierii au evacuat alte 12. În boxa blocului au fost descoperite 10 butelii cu gaz, scoase imediat în exterior pentru a elimina pericolul, iar spațiile comune au fost aerisite. Nu s-au înregistrat victime, potrivit gds.ro