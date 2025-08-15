Social Trafic îngreunat pe DN 5 Giurgiu-Ruse: se fac reparații pe tronsonul bulgar







Minivacanța de Sfânta Maria aduce aglomerație pe șoselele din sudul țării, în special în zona punctului de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță soferii că traficul este îngreunat pe DN 5 Giurgiu - Ruse, din cauza lucrărilor de reparații aflate în desfășurare pe partea bulgară a Podului Prieteniei.

Din cauza acestor intervenții, circulația se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, și este dirijată prin semafoare, semnalizare rutieră și personal aflat la fața locului. Situația provoacă întârzieri semnificative pentru șoferii care aleg această rută în perioada cu un volum crescut de trafic.

Pentru a evita blocajele și a reduce timpul de așteptare, autoritățile recomandă conducătorilor auto să ia în considerare rute alternative spre Bulgaria. Printre acestea se numără:

Județul Dolj – Punctul de trecere Calafat;

Județul Teleorman – Punctele de trecere Zimnicea și Turnu Măgurele;

Județul Călărași – Punctul de trecere Călărași;

Județul Constanța – Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.

Polițiștii rutieri le reamintesc șoferilor să manifeste prudență în trafic, să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule și să se asigure temeinic înainte de orice manevră de schimbare a direcției.

Autoritățile atrag atenția că traficul intens din perioada minivacanței poate duce la formarea de coloane și recomandă planificarea atentă a călătoriilor.

„Pentru prevenirea accidentelor rutiere, sfătuim conducătorii auto să ruleze cu prudență sporită, să păstreze distanța regulamentară între vehicule și să asigure temeinic la schimbarea direcției de deplasare”, transmite Poliția Română.

Centrul Infotrafic a mai anunțat că joi, 15 august, circulația rutieră pe Drumul Național 1A va fi temporar închisă pe sectorul cuprins între kilometrii 110+800 și 112+600. Măsura vizează zona localității Vălenii de Munte, județul Prahova.

Restricția este impusă pentru desfășurarea unei parade a portului popular, parte a evenimentelor culturale organizate cu ocazia Târgului anual de Sfânta Maria.

Pe durata restricțiilor, șoferii vor fi redirecționați pe rute alternative, traficul urmând să fie deviat pe străzile Ecaterina Varga și Berceni din localitate. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în zonă și să manifeste prudență sporită la volan.