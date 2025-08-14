Social De la șoferi și agenți de pază la medici și ingineri. Locuri de muncă în România și Europa







Locurile de muncă disponibile pentru români au ajuns la 35.341 în țară și 233 în Spațiul Economic European (SEE), potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Oferta acoperă atât poziții pentru persoane cu studii superioare, cât și pentru cele fără calificare, incluzând posturi în domenii variate, de la securitate și transport, la construcții și alimentație publică.

Conform ANOFM, cele mai multe locuri de muncă disponibile la nivel național sunt pentru agent de securitate (2.303 posturi), conducător auto transport rutier (2.130), muncitor necalificat în construcții și finisaje (1.870), curier (1.869) și lucrător comercial (1.558). Alte posturi solicitate includ manipulant mărfuri (1.431), muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.073), ajutor bucătar (907) și spălător vase mari în bucătărie (641).

Din totalul locurilor de muncă, 2.697 se adresează persoanelor cu studii superioare, inclusiv ingineri, manageri, economiști și medici. Alte 7.584 sunt pentru cei cu studii liceale sau postliceale, 7.163 pentru absolvenți de școli profesionale și 17.897 pentru persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.

Lucrătorii români au la dispoziție 233 de locuri de muncă în Spațiul Economic European, cele mai multe fiind în Italia (65 de posturi pentru șoferi de autobuz și animatori în centre de vacanță) și Norvegia (61 de posturi pentru medici ortodonți, bucătari, tehnicieni unghii, îngrijitori de animale și muncitori în industria piscicolă).

În Germania, sunt disponibile 39 de locuri (izolatori, educatori, zugravi), în Finlanda 34 (muncitori la elemente prefabricate din beton), iar în Malta 11 posturi, printre care programatori, ingineri și medici veterinari. Alte state cu oferte sunt Austria, Olanda, Spania, Danemarca, Slovenia și Franța, cu posturi în domenii tehnice, agricole și de sănătate,potrivit Agerpres.

Piața locurilor de muncă din România continuă să fie diversă, cu o cerere ridicată pentru muncitori necalificați și pentru personal în sectoare precum transporturi, securitate și comerț. În paralel, posturile din SEE oferă șanse de câștiguri mai mari și experiență internațională, însă presupun relocare și adaptare culturală.

Conform ANOFM, cei interesați pot accesa oferta completă pe site-ul instituției, secțiunea Eures, sau se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.