Social Medicamentele de uz uman trec la cota de 11% la TVA. Suplimentele alimentare și medicamentele veterinare trec la 21%







Medicamentele pentru uz uman își schimbă TVA-ul care se mărește cu 2%, trecând de la 9% la 11%, ceea ce se va simți în buzunarele românilor. În ceea ce privește suplimentele alimentare acestea se scumpesc cu 12% de la 9% la 21%.

Tot la capitolul scumpiri se încadrează și medicamentele de uz veterinar. Acestea ca și suplimentele vor aveea un TVA dublat practice. Problema este, spun specialiștii faptul că mulți oameni trebuie să fie susținuți în tratament și de suplimente alimentare. Odată ce acestea se scumpesc, celor care au astfel de tratamente, le va fi mai greu să își achiziționeze cele necesare. Drept urmare este posibil ca mulți oameni să decidă să nu își mai ia tratamentul complet, din cauza acestei chestiuni.

Specialiștii spun că majorarea TVA-ului veduce accesul populației la aceste produse și se va crea o presiune pe bolnav, dar și pe presiune pe sistemul medical. Asta pentru că mulți oameni vor ajunge la spital din cauza tratării necorespunzătoare. „Suplimentele alimentare sunt reglementate la nivel național și european ca parte a categoriei produselor alimentare. Au rolul specific de a contribui la menținerea stării de sănătate prin aport de nutrienți destinați completării alimentației normale.

Prin urmare, tratamentul fiscal aplicat acestora ar trebui să reflecte în mod corect această clasificare. Și să fie în linie cu regimul aplicat altor produse alimentare. Abaterea de la acest principiu va crea o discriminare fiscală nejustificată și va reduce în mod direct accesul populației la aceste produse”, au precizat specialiștii în domeniul suplimentelor. O altă problemă va fi aceea că o astfel de măsură ar putea duce la creșterea comerțului ilicit.

„Această măsură reprezintă o formă de discriminare fiscală, lipsită de analiză de impact social și economic, care afectează negativ industria de profil. Descurajează prevenirea și limitează accesul consumatorilor la soluții de susținere a sănătății. (...) O abordare fiscală inechitabilă încurajează comerțul ilicit și afectează competitivitatea companiilor conforme.

Aplicarea cotei de TVA de 21% poate genera dezechilibre competitive, favorizând importurile și comerțul ilicite, ceea ce reduce predictibilitatea pentru companiile care respectă legislația”, mai spun oamenii din domeniu.