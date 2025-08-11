Social Bacalaureat 2025. Calendarul complet și regulile examenului







Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat din august 2025 se apropie, oferind o nouă oportunitate pentru cei care nu au promovat în sesiunile precedente. Peste 30.200 de candidați s-au înscris pentru a susține probele scrise, în conformitate cu programul oficial stabilit de Ministerul Educației.

Prima probă scrisă va avea loc pe 11 august, când candidații vor susține examenul la Limba și literatura română. Următoarea zi, 12 august, este programată proba obligatorie a profilului, iar pe 13 august se va desfășura proba la alegere a profilului și specializării.

Pe 14 august este programată proba la Limba și literatura maternă. După încheierea acestor probe, rezultatele vor fi afișate pe 18 august până la ora 12:00. Candidații vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații în intervalul 14:00–18:00 în aceeași zi, iar depunerea contestațiilor va continua pe 19 și 20 august. Rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august.

Dintre cei peste 30.200 de candidați, aproximativ 18.200 sunt absolvenți ai promoției curente, iar restul de circa 12.000 provin din generații anterioare. Aceștia vor susține fie întregul examen, fie doar probele nepromovate anterior, conform regulamentului.

Probe încep zilnic la ora 9:00, iar accesul candidaților în săli este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valid.

Pentru fiecare probă scrisă, candidații dispun de trei ore pentru redactarea răspunsurilor, cu posibilitatea prelungirii termenului cu până la două ore pentru elevii cu nevoi speciale, după aprobarea comisiilor județene.

În timpul examenului, elevii vor folosi cerneală sau pastă albastră pentru redactare, iar creion negru pentru scheme și desene, iar la Matematică și Geografie vor putea folosi doar instrumentele de desen.

Accesul în săli este strict interzis pentru obiecte personale voluminoase (ghiozdane, sacoșe, poșete), precum și pentru orice dispozitive electronice (telefoane, stick-uri USB, tablete). De asemenea, este interzisă păstrarea în săli a materialelor de studiu precum manuale, dicționare sau notițe.

Comunicarea între candidați sau cu exteriorul, schimbul de foi, notițe sau orice alte materiale este interzisă și sancționată cu eliminarea imediată din examen. Candidații eliminați nu vor mai putea participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Pentru siguranța și corectitudinea examenului, toate sălile sunt monitorizate audio-video.

Subiectele și baremele sunt făcute publice în fiecare zi de examen, la ora 15:00, pe site-ul oficial subiecte.edu.ro. Pentru promovarea Bacalaureatului, candidații trebuie să promoveze toate probele de competențe, să obțină minimum nota 5 la toate probele scrise și să aibă o medie finală cel puțin egală cu 6.