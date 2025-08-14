Social Minivacanța de Adormirea Maicii Domnului. CFR suplimentează numărul de vagoane pe mai multe rute







În minivacanța de Sfânta Maria, CFR Călători va introduce vagoane suplimentare pe rutele cu cerere ridicată. Compania de stat anunță că măsura vizează atât trenurile spre și dinspre centrele de pelerinaj, pentru a facilita participarea credincioșilor la slujbele religioase, cât și „Trenurile Soarelui” care fac legătura cu litoralul, unde sunt programate evenimentele dedicate Zilei Marinei Române.

Decizia vine pe fondul traficului intens din această perioadă. În plus, CFR Călători anunță că depune eforturi susținute pentru menținerea în circulație a tuturor garniturilor dotate cu instalații de climatizare.

„Pot apărea situații în care, din cauza temperaturilor exterioare de peste 35 grade (care, la nivelul șinei și al cutiei vagonului, pot depăși 50 grade) sau a deschiderii geamurilor în timpul mersului, instalațiile de climatizare să funcționeze fără a mai asigura răcirea în parametrii optimi”, arată compania.

Pentru a preveni aglomerația și lipsa locurilor, CFR Călători le recomandă călătorilor să își achiziționeze biletele în avans și să ia în considerare toate trenurile disponibile în ziua respectivă, nu doar pe cele din intervalele de vârf.

CFR Călători menționează că biletele pentru trenurile interne pot fi cumpărate până la ora plecării garniturii din stație, în limita locurilor disponibile, inclusiv online.

Pentru achiziționarea biletelor, compania pune la dispoziție mai multe canale: site-ul oficial, aplicația mobilă „CFR Călători bilete online” (disponibilă în Google Play, App Store și Huawei AppGallery), automatele din gări, casele de bilete și agențiile de voiaj. Pe 15 august, agențiile din centrele comerciale Titan și Carrefour Colentina vor fi deschise.

Călătorii sunt sfătuiți să urce în tren doar cu bilet valid, pentru a evita plata taxelor suplimentare sau aplicarea amenzilor.

„Înainte de urcarea în tren, recomandăm călătorilor să se asigure că dețin bilet de călătorie, pentru a evita taxarea suplimentară în tren, corespunzătoare rangului trenului și zonei kilometrice, și/sau suportarea costurilor amenzilor conform reglementărilor în vigoare”, mai arată CFR Călători.