Minivacanța de Sfânta Maria 2025. Locuri ideale pentru relaxare în apropiere de București







Angajații din România vor avea parte de o minivacanță de trei zile începând cu 15 august, cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Pentru că această zi importantă pică anul acesta vineri, ziua liberă se va lega de weekend. Astfel, toți cei care lucrează după un program obișnuit, de luni până vineri, fie în sectorul public, fie în cel privat, vor putea să se bucure de un weekend prelungit.

Totuși, nu toți angajații pot întrerupe activitatea în aceste zile. Cei care lucrează în domenii esențiale, cum ar fi sănătatea, alimentația publică sau sectoarele de producție cu activitate continuă, trebuie să rămână la serviciu pentru a asigura funcționarea normală a societății.

Pentru aceste categorii, legea prevede că angajatorii trebuie să acorde zile libere plătite de compensare în termen de 30 de zile de la ziua lucrată în timpul unei sărbători legale. Dacă acest lucru nu este posibil, salariații au dreptul la un spor salarial de cel puțin 100% din salariul de bază pentru orele lucrate în acea zi liberă.

Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni pentru angajatori, inclusiv amenzi de până la 10.000 de lei, conform legislației în vigoare.

Pentru cei care nu au planificat încă o vacanță la mare sau la munte, în apropierea Bucureștiului există multe locuri perfecte pentru relaxare și evadare din agitația orașului. La doar câțiva pași de Capitală, bucureștenii se pot bucura de o zi de odihnă sau de o scurtă escapadă de weekend.

La aproximativ 40 de kilometri de București, Mănăstirea Snagov și lacul cu același nume pot deveni un loc de refugiu pentru cei care caută liniște. Împrejurimile oferă un cadru perfect pentru plimbări alături de cei dragi.

La numai 15 kilometri de Capitală, Palatul Mogoșoaia impresionează prin arhitectură și prin grădinile ce îl înconjoară. Vizitatorii pot descoperi curțile interioare, sălile decorate și se pot ruga în Biserica „Sfântul Gheorghe”.

Situată la doar 10 kilometri de capitală, Pădurea Băneasa este locul ideal pentru a scăpa de temperaturile caniculare.

Chiar în inima Bucureștiului, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” este un colț verde în care pot fi admirate colecții variate de plante. Vizitatorii se pot plimba pe aleile liniștite din interiorul acesteia și se pot bucura de răcoare.

La aproximativ 40 de kilometri de București, satul Comana este locul în care natura și istoria se îmbină perfect. Turiștii pot vedea Delta Neajlovului, cu peisaje aparte și multe specii de păsări.

De asemenea, aceștia pot vizita Mănăstirea Comana. Parcul are trasee ușor de parcurs și zone special amenajate pentru iubitorii de natură.

De asemenea, la 45 de kilometri de București se află Mănăstirea Căldărușani. Dincolo de acest așezământ monahal, turiștii se pot relaxa lângă lacul înconjurat de pădure.

Pădurea și Mănăstirea Cernica, situate la 15 kilometri de Capitală, propun o plimbare pe malul lacului, într-un decor natural ce îmbină liniștea cu frumusețea peisajului.

La 25 de kilometri de București, Lacul și Pădurea Pustnicu se numără printre locurile mai puțin aglomerate din zonă. Astfel, bucureștenii pot petrece câteva ore departe de agitația orașului.

În schimb, cei care vor să se bucure de o zi de relaxare la piscină au de ales între locațiile din apropierea Capitalei. Tarifele pornesc de la 100 de lei pentru o zi la piscină. În cazul copiilor cu vârste între doi și șapte ani, prețul este de 80 de lei.