Filtre la podul Giurgiu–Ruse. Șoferii români, ținta operațiunilor speciale







Echipe mixte formate din poliţişti bulgari şi români vor monitoriza traficul rutier în Ruse şi Giurgiu, oraşe aflate pe cele două maluri ale Dunării, până pe 19 septembrie. Anunțul a fost făcut miercuri de inspectorul principal Nikolai Nenkov, şeful Departamentului Poliţiei Rutiere din Ruse.

În regiunea Ruse, patrulele comune vor acționa atât în oraș, cât și în zonele limitrofe – în special în apropierea Podului peste Dunăre – și pe drumurile principale din zonă. Acțiunea vine ca răspuns la creșterea semnificativă a fluxului de vehicule românești care se îndreaptă către staţiunile de pe litoralul bulgăresc sau tranzitează Bulgaria spre Turcia și Grecia. Verificările îi vizează și pe cei care revin în România pe același traseu.

Controalele se vor concentra pe şoferii care prezintă un comportament riscant ce poate pune în pericol alţi participanţi la trafic, cum ar fi depăşirile neregulamentare şi conducerea sub influenţa alcoolului sau a drogurilor. Poliţiştii vor verifica, de asemenea, utilizarea centurilor de siguranţă atât de către şoferi, cât şi de către pasageri, valabilitatea documentelor de conducere şi de înmatriculare, deţinerea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, precum şi starea tehnică a vehiculelor.

În cazurile în care sunt identificate încălcări, sancțiunile vor fi aplicate de către polițiștii din țara gazdă. Polițiștii români vor sprijini comunicarea cu cetățenii români și verificarea documentelor acestora.

Cei mai mulți români aleg stațiunile bulgărești de pe litoralul Mării Negre pentru vacanțele de vară. Locurile preferate includ Sunny Beach, cunoscută pentru plajele extinse și viața de noapte vibrantă, Nisipurile de Aur (Golden Sands) — renumite pentru nisipul fin și apele limpezi –, Albena, ideală pentru familii datorită facilităților child-friendly, și Nessebar, un oraș-statune declarat patrimoniu UNESCO, apreciat pentru farmecul medieval și atmosfera romantică

În sezonul estival 2024, Bulgaria a fost cea mai vizitată destinație externă de români. Conform autorităților bulgare, peste 2,33 milioane de turiști români au vizitat țara vecină, clasând România pe primul loc în topul național al turiștilor străini. În 2023, numărul românilor care au vizitat Bulgaria a fost de peste 2,1 milioane. pentru sezonul estival 2025 nu sunt încă date.