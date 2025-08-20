Social Amenzi de 10.000 de euro pentru angajatori. Buletinele angajaților, un pericol







Autoritatea care se ocupă de datele personale a amendat un angajator care nu a respectat protecția acestor tip de informații cu 10.000 de euro. Mai exact angajatorul a trimis unei alte firme copii după buletinele angajaților fără acordul lor.

ANSDCP a publicat raportul de activitate, din care reiese că un angajator a primit o amendă substanțială. Este vorba despre o firmă care nu a cerut angajaților acordul legat de folosirea copiilor de pe buletin în raport cu o altă persoană juridică. Drept urmare, i-a înscris pe aceștia folosindu-se de copiile de pe buletine la cursuri de formare profesională.

Doar că procedura pe care a folosit-o angajatorul nu a fost tocmai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. Drept urmare, instituția a reținut că firma în cauză a încălcat mai multe principii. Mai exact nu este legal, echitabil și nici transparent modul în care a acționat în prelucraea datelor personale.

De asemenea nu a demonstrat că a protejat acest tip de informații așa cum prevede GDPR. Mai ales că în acest documente se găseau infromații precum CNP, adresă, sex, cetățenie, locul nașterii.

Autoritatea a mai explicat că modul în care angajatorul a acționat nu a avut temei legal. Mai exact, firma respectivă nu a putut demonstra că este vorba despre o obligație legală ce trebuie îndeplinită. La acestea se adaugă că nu avea consimțământul angajaților pentru folosirea acelor date în scopul mai sus menționat.

Acesta este și motivul pentru care amenda aplicată nu a fost tocmai mică. Este vorba despre 49.744 de lei, adică aproape 10.000 de euro. Iar angajatorul a mai primit și o măsură corectivă. Anume aceea de a se asigura că de acum datele personale ale angajaților vor fi prelucrate cu respectarea legii. Firma în cauză a plătit deja amenda și a explicat și cum intenționează să respecte legea de acum încolo.