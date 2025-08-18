Social O femeie de 76 de ani, păcălită să transfere peste 100.000 de lei printr-o aplicație de investiții







Republica Moldova. O femeie în vârstă de 76 de ani din Chișinău a fost victima unei escrocherii prin intermediul unei aplicații de investiții online, anunță Poliția. Astfel, aceasta a pierdut peste 100.000 de lei în valută străină. Persoanele care au convins-o să transfere banii promiteau câștiguri rapide pe piețele financiare. Indivizii folosindu-se de experiența limitată a victimei în domeniul digital și de încrederea ei.

Conform poliției, doi bărbați, de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, făceau parte dintr-o rețea care desfășura escrocherii prin aplicații de investiții. Aceștia contactau victimele prin platforme digitale și le convingeau să transfere sume importante, promițând profituri rapide și sigure.

Datorită măsurilor speciale de investigație, polițiștii au reușit să rețină doi membri ai grupului criminal. Aceștia fiind responsabili de preluarea și transmiterea banilor obținuți ilegal. Cei doi au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar dacă vinovăția lor va fi dovedită, riscă între 4 și 8 ani de închisoare.

Autoritățile continuă cercetările pentru a identifica toți membrii rețelei, a recupera prejudiciul și a verifica alte posibile cazuri similare.

Poliția atenționează că tot mai multe anunțuri sponsorizate pe rețelele de socializare promovează investiții false, produse fictive sau servicii inexistente. Pentru a crește credibilitatea, escrocii folosesc imagini ale persoanelor publice, politicieni sau nume de instituții bancare.

Odată accesate, victimele sunt redirecționate către site-uri care colectează date personale și sunt contactate telefonic pentru a fi convinse să facă transferuri de bani pe conturi străine sau să instaleze aplicații ce permit controlul de la distanță. Printre acestea se numără AnyDesk sau TeamViewer. După obținerea banilor, escrocii afișează fals câștigurile și cer taxe inventate sau se prezintă ca juriști care pot ajuta la „debitarea veniturilor”.

Printre platformele fictive identificate se numără: GoldenClub, InvestCorp, BTG-Capital Ltd, Comalion Invest, fx-pro.com, Titan-Trade, Culion Finance, Daytona Capital.

Poliția patrulează constant spațiul online și solicită platformelor digitale eliminarea materialelor false, inclusiv cele generate prin Deepfake.

Recomandări pentru cetățeni să nu acceseze anunțuri dubioase, să verificați sursa informației, să nu furnizați date personale sau bancare. De asemenea să evitați link-uri suspecte, să nu instalați aplicații necunoscute și să nu oferiți acces la distanță asupra dispozitivelor.