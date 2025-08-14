Social Amendă usturătoare pentru o societate care a monitorizat prin GPS mașina unui fost angajat







O societate a primit o amendă usturătoare după ce a continuat să păstreze istoricul GPS al mașinii fostului angajat. Acesta din urmă nu a fost înștiințat cu privire la faptul că este urmărit, chiar dacă mașina era de serviciu.

Un raport al autorității care se ocupă de datele personale, arată ce fel de sancțiuni se pot primi dacă nu respectă legea. Printre altele, un angajator a primit o amendă și mai multe avertismente pentru că a urmărit un fost angajat. Mai exact GPS-ul care era montat pe mașină a înregistrate date pe care angajatorul le-a stocat.

Asta chiar dacă angajatul nu mai activa în firmă. Autoritatea a constatat că operatorul a prelucrat datele personale ale acestuia timp de șase luni și ulterior încetării contractului. De asemenea nici înainte de implementarea sistemului nu au fost folosite alte metode mai puțin intruzive.

Pe de altă parte, angajatorul nu a putut demonstra că a stabilit un temei legal clar pentru prelucrarea datelor obținute prin GPS. Autoritatea a mai constat că datele au fost prelucrate fără informarea transparentă, corectă și completă. de asemenea acestea au fost stocate peste termenul de 30 de zile.

Drept urmare instituția a aplicat mai multe sancțiuni. Mai exact a aplicat o amendă de 9.947 de lei pentru încălcarea articolului 5 din GDPR: De asemenea s-au mai aplicat și avertismente pentru încălcarea art. 12-14 tot din GDPR: Și încă un avertisment pentru încălcarea art. 5 alin. (1) lit. e) și (2) din GDPR.

De asemenea, drept măsuri, autoritatea a decis reevaluarea necesității atingerii scopurilor propuse prin monitorizarea GPS. Informarea corectă a persoanelor vizate ale căror date sunt prelucrate, conform art. 12-14 din GDPR. Limitarea perioadei de stocare a datelor este o altă măsură. De altfel, ANSPDCP a fost informată că angajatorul vizat a încetat să mai folosească sistemul de monitorizare GPS de pe mașinile de serviciu.