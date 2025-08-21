Social Fraudă pe internet cu imaginea lui Nicușor Dan. Infractorii promit câștiguri miraculoase







Directoratul Național de Securitate Cibernetică a emis o avertizare privind utilizarea frauduloasă a imaginii președintelui României, Nicușor Dan, în scheme frauduloase de tip „investiții rapide”. DNSC a subliniat că „astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online”.

Un nou avertisment privind o schemă de fraudă online a fost emis de DNSC. Mai exact, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă cu privire la o nouă înșelătorie online, care utilizează în mod fraudulos imaginea președintelui României, Nicușor Dan, pentru a promova o presupusă oportunitate de investiții rapide, cu promisiunea unor „câștiguri miraculoase”.

Potrivit unei postări publicate de instituție, această metodă de fraudă implică utilizarea unor materiale video de tip deepfake, concepute pentru a manipula emoțional și a convinge utilizatorii să ofere informații personale sau să transfere sume de bani către persoane rău intenționate.

DNSC reamintește publicului că astfel de campanii online fac parte dintr-o serie tot mai sofisticată de tentative de fraudă cibernetică și recomandă vigilență sporită în fața ofertelor care promit câștiguri rapide și sigure.

„Circulă pe internet o fraudă care folosește imaginea președintelui Nicușor Dan promovând o așa-zisă 'oportunitate de investiție' cu promisiunea unor câștiguri miraculoase”, avertizează DNSC.

DNSC reamintește utilizatorilor de internet că „astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoțiile și a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori”.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis, de asemenea, și o serie de recomandări pentru utilizatorii de internet, în contextul intensificării tentativelor de fraudă online. Specialiștii instituției atrag atenția asupra riscurilor asociate materialelor video care promovează investiții false, adesea prezentate de persoane publice.

Pentru a preveni înșelătoriile, DNSC recomandă ca utilizatorii să verifice cu atenție sursa informațiilor și să acceseze exclusiv site-urile oficiale ale instituțiilor implicate. Totodată, este esențială evitarea accesării linkurilor provenite din reclame suspecte și abținerea de la furnizarea de date personale sau financiare pe platforme nesigure.

Autoritățile încurajează raportarea rapidă a conținutului suspect, atât direct pe platforma de social media unde a fost identificat, cât și către DNSC, fie apelând numărul 1911, fie prin completarea formularului disponibil pe site-ul pnrisc.dnsc.ro.