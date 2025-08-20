Politica Salarii de până la 13.000 de euro, la stat, în România. Ce trebuie să știi







Ministerul Energiei va înființa un Centru de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie, unde salariile vor porni de la 4.500 – 5.000 de euro brut pe lună și pot depăși chiar 13.000 de euro. Proiectul de ordonanță de urgență publicat de instituție justifică măsura prin nevoia de a proteja infrastructura energetică națională de atacurile cibernetice, în contextul marilor investiții în sector.

Documentul lansat de Ministerul Energiei subliniază importanța strategică a noii structuri, care ar urma să funcționeze ca un scut digital pentru marile proiecte energetice în derulare. Printre acestea se numără centrala hidroenergetică prin acumulare prin pompaj de la Tarnița-Lăpuștești, exploatarea de gaze offshore Neptun Deep, reactoarele modulare mici (SMR), unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă, dar și proiecte de infrastructură electrică de tip HVDC.

Potrivit proiectului, România trebuie să ofere „protecție cibernetică adecvată, timpurie și integrată” operatorilor economici din domeniul energetic. În lipsa unei echipe CSIRT sectoriale, infrastructura energetică națională ar rămâne vulnerabilă în fața atacurilor care vizează tehnologii automatizate și digitalizate.

Noua instituție va oferi salarii peste media pieței. Conform datelor din proiect, nivelul mediu de plată va fi de 4.500 – 5.000 de euro brut lunar, dar specialiștii de top, cu pregătire avansată, pot ajunge la remunerații de 13.000 – 20.000 de euro.

Angajații centrului vor avea misiuni critice: detectarea, prevenirea și neutralizarea atacurilor cibernetice asupra sectorului energetic. Printre amenințările enumerate se numără atacuri DDoS, phishing, ransomware, manipulări de firmware, atacuri asupra sistemelor SCADA/ICS și asupra infrastructurilor de control și comunicații.

Proiectul amintește inclusiv de precedentul atac ransomware asupra rafinăriei Rompetrol, care a afectat servicii esențiale pentru populație.

Finanțarea CRISCE nu va fi realizată din bugetul de stat, ci va fi susținută exclusiv din dobânzile generate în conturile Ministerului Energiei aferente Fondului pentru Modernizare, precum și din venituri proprii obținute prin furnizarea de servicii de securitate cibernetică. Alocarea anuală va avea o valoare medie de 12 milioane de lei.

Cheltuielile necesare pentru finanțarea și resursele destinate funcționării CRISCE, inclusiv costurile de organizare, operare și personal, vor fi acoperite din cheltuielile administrative prevăzute la art. 8 din O.U.G. nr. 60/2022. Acestea provin din dobânzile acumulate în conturile Ministerului aferente sumelor transferate de Banca Europeană pentru Investiții (BEI), precum și din venituri proprii. Estimările bugetare anuale sunt următoarele: 2025 – 12.292 mii lei; 2026 – 18.311 mii lei; 2027 – 10.378 mii lei; 2028 – 10.378 mii lei; 2029 – 10.378 mii lei.