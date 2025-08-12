Politica Ministrul Energiei și-a retras finul din Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica







Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a decis să revoce nominalizarea lui Alin Ioan Demian pentru funcţia de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. Măsura vine după ce în presă au apărut informaţii potrivit cărora Demian este finul ministrului.

Bogdan Ivan a explicat că numirea fusese făcută pe o perioadă de două luni, cu scopul de a asigura interimatul până la desemnarea noilor administratori, și că s-a bazat pe criterii de competenţă profesională. Cu toate acestea, ministrul a invocat „percepţia publică” şi „dezbaterile generate” ca motive pentru retragerea propunerii.

„Consider că încrederea cetăţenilor în instituţiile statului şi în companiile strategice ale României trebuie să primeze în faţa altor considerente”, a precizat Bogdan Ivan. Acesta a mai transmis că decizia nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a lui Alin Demian, ci este „un gest de responsabilitate şi transparenţă” menit să evite orice suspiciune privind integritatea procesului decizional.

Alin Ioan Demian ocupă în prezent funcţia de director Cabinet Ministru la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România şi furnizează servicii tehnologice esenţiale pentru Sistemul Energetic Naţional. Compania operează 188 de centrale cu o capacitate hidroenergetică totală de 6,4 GW şi deţine un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

În anul 2017, Bogdan Ivan l-ar fi cununat pe Alin Demian, pe vremea când amândoi se aflau în județul Bistrița-Năsăud.

Alin Demian, propus pentru un loc în Consiliul de Supraveghere al companiei Hidroelectrica, și ulterior retras, este absolvent al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Conform informațiilor transmise de Ministerul Energiei, acesta deține două diplome de masterat, în Management Financiar și Dezvoltare Durabilă, și are peste un deceniu de experiență profesională acumulată atât în mediul public, cât și în cel privat.