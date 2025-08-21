Social Cursul valutar, 21 august 2025: Euro și dolarul, în scădere ușoară față de leul românesc







Banca Națională a României a publicat joi, 21 august 2025, cursul valutar oficial. Potrivit cifrelor BNR, se observă o apreciere a leului românesc în raport cu lira sterlină. Moneda națională a câștigat aproximativ doi bani comparativ cu moneda britanică, care a fost cotată la 5,8482 lei. Este cel mai redus nivel al lirei față de leu de la începutul lunii august, mai exact din data de 7 august 2025.

Potrivit datelor emise de BNR, euro a fost cotat la 5,0578 lei, în scădere ușoară cu 0,0033 lei. Dolarul american a coborât cu 0,0075 lei, ajungând la valoarea de 4,3387 lei. Pe de altă parte, gramul de aur a înregistrat o ușoară creștere, fiind cotat la 466,1103 lei, în urcare cu 1,3344 lei față de ziua precedentă.

Dolarul australian a înregistrat o scădere ușoară, fiind cotat la 2,7881 lei, în scădere cu 0,0091 lei față de sesiunea precedentă. Și dolarul canadian s-a depreciat ușor, ajungând la 3,1269 lei, cu 0,0055 lei mai puțin.

Francul elvețian a fost singura monedă dintre cele analizate care a cunoscut o ușoară apreciere, urcând la 5,3890 lei, cu un avans de 0,0054 lei. Coroanele cehă și daneză au înregistrat variații negative, fiind cotate la 0,2063 lei, respectiv 0,6776 lei, ambele în scădere cu 0,0004 lei. În ceea ce privește lira egipteană, aceasta a rămas neschimbată, menținându-se la valoarea de 0,0893 lei.

Forintul maghiar (HUF) a fost cotat la 1,2782 lei pentru 100 de unități, în scădere ușoară cu 0,0033 lei. Yenul japonez (JPY) a înregistrat, de asemenea, o depreciere modestă, ajungând la 2,9384 lei pentru 100 de yeni, cu 0,0090 lei mai puțin decât în sesiunea anterioară.

Leul moldovenesc (MDL) s-a tranzacționat la valoarea de 0,2590 lei, marcând o scădere marginală de 0,0003 lei. Pe de altă parte, coroana norvegiană (NOK) s-a apreciat ușor, cu un avans de 0,0027 lei, fiind cotată la 0,4262 lei. Zlotul polonez (PLN) a înregistrat o variație pozitivă minoră, de doar 0,0001 lei, ajungând la 1,1900 lei.

Coroana suedeză (SEK) a pierdut 0,0005 lei și a fost cotată la 0,4528 lei, în timp ce noua liră turcească (TRY) s-a depreciat cu 0,0006 lei, atingând valoarea de 0,1057 lei. DST/XDR, unitatea de cont folosită de Fondul Monetar Internațional, au scăzut cu 0,0095 lei, ajungând la 5,9317 lei.

Rubla rusească a fost cotată la 0,0539 lei, marcând o scădere ușoară de 0,0002 lei față de ziua precedentă. Leva bulgărească a ajuns la 2,5861 lei, înregistrând un minus de 0,0016 lei. Și randul sud-african a cunoscut o depreciere ușoară, fiind cotat la 0,2452 lei, în scădere cu 0,0002 lei.

Realul brazilian a avut o evoluție pozitivă, crescând cu 0,0021 lei până la valoarea de 0,7924 lei. Renminbi-ul chinezesc (RMB) a fost cotat la 0,6045 lei, cu o scădere de 0,0011 lei, iar rupia indiană a ajuns la 0,0497 lei, cu un minus de 0,0002 lei.

Peso-ul mexican rămâne neschimbat la 0,2312 lei, la fel ca și dinarul sârbesc, cotat la 0,0432 lei. Hryvna ucraineană a înregistrat o creștere de 0,0004 lei, ajungând la 0,1053 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite este cotat la 1,1812 lei, în scădere cu 0,0021 lei.

Bahtul thailandez a fost stabilit la 0,1330 lei, cu un minus de 0,0005 lei, iar dolarul din Hong Kong a scăzut cu 0,0009 lei, până la valoarea de 0,5553 lei.

Dolarul neo-zeelandez a înregistrat una dintre cele mai semnificative scăderi ale zilei, pierzând 0,0048 lei și ajungând la 2,5286 lei. La final, dolarul singaporez a fost cotat la 3,3725 lei, în scădere cu 0,0086 lei, potrivit cursbnr.ro.