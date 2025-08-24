Social Călătoria în Anglia, doar cu autorizație electronică. De unde o obții







Mai nou, românii care doresc să viziteze Marea Britanie, pentru o perioadă mai mică de șase luni vor avea nevoie de un nou document de călătorie. Nu mai este nevoie de viză, ci de Autorizație Electronică de Călătorie.

România este una dintre țările ai căror cetățeni sunt eligibili pentru a aplica online pentru această autorizație. Mai exact, procesul are trei pași principali. Primul este cel de completare a cererii pentru a obține o astfel de autorizație. Al doilea este cel de confirmare a plății de 16 lire sterline, contravaloarea emiterii acestui document.

Cel de-al treilea pas este primirea acelei autorizații de călătorie. Cert este că fiecare persoană care călătiorește are nevoie de un astfel de document. La acest capitol sunt incluși și bebelușii. Drept urmare este posibil ca o singură persoană să depună cereri pentru mai multe, mai ales dacă vorbim despre un grup.

Cu toate că obținerea unei astfel de autorizații este obligatorie, ea nu garantează intrarea în Marea Britanie. Un astfel de document nu este obligatoriu pentru cei care au deja permisiunea de a locui, munci sau studia în Anglia.

Dar cei care merg în scop turistic sau să iși viziteze rudele au nevoie de ETA sau de o viză. De altfel, această autorizație este necesară și pentru Australia, Canada sau alte țări. În ceea ce privește Anglia, cererea pentru ETA poate fi depusă pe site-ul guvernului britanic, https://www.gov.uk/eta.

De altfel, există și agenții care oferă service de asistență în procesul de aplicare. Practic aceste agenții se asigură că cererea este completată corect și de obținerea documentului.

Cu toate acestea, dacă urmați pașii, fără ajutor din afară, costurile sunt mult mai mici. În curând o astfel de autorizație va fi implementată și la nivelul UE. Iar această modificare va afecta majoritatea călătorilor din afara spațiului UE/Schengen pentru șederi scurte. Sistemul este programat să funcționeze din octombrie 2025.