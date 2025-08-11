Economie România, în pragul unui boom uriaș. Magnetul care atrage atenția întregii Europe







România are șanse reale să devină un punct de atracție major pentru investițiile industriale în Europa, în contextul schimbărilor strategice care reconfigurează mediul economic european. Aceasta este concluzia unei analize publicate luni de compania de consultanță Frames. Potrivit raportului, România nu mai poate fi considerată o piață periferică.

Țara atrage tot mai mult interes din partea investitorilor, datorită unui cumul de factori favorabili, precum modernizarea accelerată a infrastructurii și tendința globală de relocare a capacităților de producție.

Deși în prezent economia se confruntă cu dificultăți, în principal din cauza politicilor fiscale, proiecțiile pentru perioada 2026-2030 indică o evoluție pozitivă, cu potențial de dezvoltare accelerată în sectorul industrial, se mai arată în analiza Frames.

Analiza mai subliniază faptul că România are potențialul de a se transforma într-un pol important pe piața spațiilor industriale și de producție din Europa Centrală și de Est, potrivit unei analize de specialitate. Această evoluție este susținută de o stabilizare treptată a situației bugetare și a reglementărilor fiscale.

Conform datelor citate în raport, stocul de spații moderne pentru activități industriale și logistice din România s-a extins semnificativ în ultimii ani, ajungând la aproximativ 7,5 milioane de metri pătrați. Această creștere plasează România pe locul al treilea în regiune, după Polonia și Cehia, în ceea ce privește dimensiunea pieței.

Inițial impulsionată de dezvoltarea comerțului online și de cererea pentru depozite logistice, piața trece în prezent printr-o schimbare semnificativă. Un rol esențial în această transformare îl joacă tendința tot mai accentuată a companiilor internaționale de a-și reloca producția mai aproape de piețele europene – un proces cunoscut sub denumirea de nearshoring. România se bucură de interes din partea investitorilor datorită forței de muncă bine pregătite și a costurilor relativ reduse.

Dacă anterior cererea era dominată de sectoare precum retailul, bunurile de larg consum (FMCG) și logistica de tip 3PL, în prezent aceasta s-a diversificat considerabil. Datele arată că, în ultimii doi ani, aproximativ 30% din cererea pentru spații industriale a venit din partea companiilor producătoare – o creștere semnificativă față de nivelurile de 10-15% înregistrate anterior.

Potrivit analizei Frames, o parte importantă a proiectelor de producție nou dezvoltate nu ajung să fie reflectate în statisticile de închiriere, întrucât sunt fie realizate la cererea beneficiarilor, fie utilizate direct de către proprietari. Acest aspect determină o subreprezentare a sectorului de producție în datele oficiale privind activitatea de închiriere pe piața spațiilor industriale.

Pe de altă parte, segmentul logistic și cel al comerțului electronic își mențin dinamismul. Retailerii – în special cei din domeniile alimentar (FMCG) și modă – împreună cu operatorii logistici continuă să genereze aproximativ jumătate din cererea de spații închiriabile, susținând astfel ritmul ridicat al dezvoltării depozitelor și centrelor de distribuție.

Analiza evidențiază și o schimbare importantă în distribuția geografică a investițiilor. Dacă în trecut Bucureștiul concentra majoritatea proiectelor industriale și logistice, în prezent, orașe precum Timișoara și Arad – avantajate de apropierea față de granița Uniunii Europene – dar și Brașov sau Sibiu, datorită tradiției industriale, atrag un volum tot mai mare de investiții. Această tendință indică o descentralizare accelerată a pieței, cu formarea unor noi poli regionali de dezvoltare.

Regiunea Moldovei se conturează ca una dintre cele mai promițătoare zone pentru investiții, în special datorită avansului lucrărilor la Autostrada A7. Această dezvoltare a început deja să atragă interesul investitorilor pentru orașe precum Iași și Bacău, aflate de acum pe harta zonelor cu potențial economic ridicat.

La nivelul Capitalei, construcția autostrăzii de centură A0 este așteptată să contribuie la extinderea spațiilor logistice, cu precădere în partea de sud, unde infrastructura a fost, până recent, mai puțin dezvoltată, susțin specialiștii.

Potrivit experților, acest boom nu este întâmplător, ci are la bază doi factori determinanți. Eliminarea controalelor la frontierele terestre, ca urmare a integrării complete a României în spațiul Schengen, a dus la reducerea semnificativă a timpilor de tranzit și a costurilor logistice, consolidând poziția țării ca un nod regional important în sud-estul Europei. În paralel, finanțările europene, în special prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), susțin modernizarea accelerată a infrastructurii rutiere și feroviare, elemente esențiale pentru susținerea expansiunii industriale, se arată în analiza Frames.