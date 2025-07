UE, buget record pentru perioada 2028–2034. Unde vor ajunge munții de bani

Uniunea Europeană a prezentat propunerea de buget pentru perioada 2028–2034, estimată la 2.000 de miliarde de oeuro, o creștere semnificativă față de pragul actual, a anunțat comisarul european Piotr Serafin. În fața eurodeputaților reuniți la Bruxelles, acesta a explicat că se pregătește un „buget ambițios” pentru acest interval.

La rândul său, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a lăudat propunerea, menționând că este vorba despre „cel mai ambițios buget prezentat vreodată” la nivelul Uniunii Europene.

„Bugetul nostru va contribui la construirea unei Uniuni care protejează. Propunem alocarea a 131 de miliarde de euro pentru Apărare și Spațiu, prin intermediul Fondului pentru Competitivitate. De cinci ori mai mult decât avem în prezent. Această investiție va consolida baza noastră industrială și capacitățile operaționale”, a fost mesajul șefei CE.

Bugetul actual, valabil pentru perioada 2021–2027, se ridică la 1.200 de miliarde de euro și a fost suplimentat cu un plan de redresare economică de 800 de miliarde de euro, lansat ca răspuns la criza generată de pandemia de COVID-19.

Noua propunere include, printre altele, o alocare de aproximativ 300 de miliarde de euro destinate sprijinirii agriculturii în următorul cadru financiar multianual.

Totodată, Franța va contribui cu o sumă mai redusă față de cea estimată inițial de către Uniunea Europeană anul trecut, a confirmat anturajul ministrului francez al Conturilor Publice, Amélie de Montchalin, validând astfel informațiile publicate de cotidianul L’Opinion.

„Agricultura și coeziunea rămân în centrul bugetului nostru. Ele sunt piloni esențiali ai solidarității și investițiilor europene. Investim în oameni, state membre și regiuni. Protejăm mijloacele de trai ale fermierilor și alocăm resurse importante politicilor sociale”, a afirmat Ursula von der Leyen.

