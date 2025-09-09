International Noi sancțiuni pentru Moscova, negociate transatlantic







Sancțiunile împotriva Rusiei sunt în centrul negocierilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, pe fondul războiului din Ucraina.

Într-o întâlnire la Washington, trimisul UE pentru sancțiunile, David O'Sullivan, împreună cu o echipă de experți, a discutat cu omologii americani despre posibile măsuri suplimentare împotriva Moscovei, în timp ce oficialii europeni speră la o cooperare mai strânsă după mai multe neînțelegeri din prima parte a anului.

Întâlnirea de la Washington a avut loc după ce președintele american Donald Trump a declarat că este pregătit să treacă la o a doua etapă de restricții economice împotriva Rusiei, cea mai clară indicație până acum că SUA intenționează să intensifice sancțiunile.

Conform declarațiilor Comisiei Europene, Antonio Costa, președintele Consiliului UE, a subliniat că noile sancțiunile vor fi strict coordonate cu Washingtonul. „Este esențial ca eforturile să fie comune pentru a avea succes”, a declarat Costa.

David O'Sullivan, în calitate de trimis special, a discutat cu oficialii americani detalii legate de următorul pachet de sancțiunile, evaluând impactul asupra băncilor rusești, companiilor chineze implicate în eludarea restricțiilor și sectorului energetic rus.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a confirmat că toate opțiunile sunt luate în considerare în cadrul „strategiei de susținere a negocierilor de pace”.

Potrivit surselor europene, UE elaborează în prezent cel de-al 19-lea pachet de sancțiunile, care ar putea include interdicții asupra tranzacțiilor cu petrolul rusesc și noi liste de companii și nave din „flota umbrelă” a Moscovei, folosită pentru a ocoli sancțiunile existente.

Deși Statele Unite nu s-au alăturat încă altor membri G7 în reducerea plafonului prețului petrolului rusesc la 47,60 dolari pe baril, administrația Trump a introdus tarife semnificative asupra importurilor din India, parțial din cauza achizițiilor sale mari de energie din Rusia.

Reacțiile Kremlinului au fost ferme: purtătorul de cuvânt a declarat că sancțiunile nu vor schimba direcția politicii rusești și că Moscova nu va ceda presiunilor economice externe.

În același timp, oficialii UE și SUA continuă să sublinieze necesitatea unei abordări unite pentru a avea un impact real asupra economiei ruse.

Sancțiunile coordonate între UE și SUA ar putea avea efecte majore asupra piețelor energetice internaționale și relațiilor comerciale globale.

Experții avertizează că introducerea unor restricții suplimentare ar putea afecta prețul petrolului și fluxul de capital în Rusia, în timp ce alte state, cum ar fi India sau China, vor fi nevoite să-și reevalueze parteneriatele economice.

Pe plan politic, o cooperare mai strânsă între Bruxelles și Washington în privința sancțiunile poate trimite un semnal clar Rusiei, consolidând unitatea occidentală în fața războiului din Ucraina.

Analistii subliniază că succesul acestor sancțiunile depinde însă de coerența aplicării și de reacțiile externe ale altor puteri globale.