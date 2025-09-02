Politica

Bolojan anunță reducerea de 20% a bugetarilor de la ANPC

ANPC / sursa foto: facebook
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 2 septembrie 2025, în timpul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) poate funcționa fără probleme chiar și cu o reducere de 20% a numărului de bugetari.

Ilie Bolojan și planul de reducere a personalului în administrația centrală

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că această primă măsură aplicată la ANPC reprezintă doar începutul unui proces mai amplu de restructurare. Potrivit acestuia, fiecare autoritate publică centrală va fi supusă unei analize similare, pentru a se determina unde și în ce măsură se pot face economii fără a afecta funcționarea instituțiilor.

„Acest pachet a fost agreat de coaliţia de guvernare. La început am agreat că vom face o reducere de personal şi în administraţia centrală, şi în administraţia locală. Şi trebuie să facem acest lucru, dacă într-adevăr ne ţinem de cuvânt.” a explicat Bolojan.

El a adăugat că aceste măsuri nu sunt populare, însă sunt necesare pentru echilibrarea cheltuielilor statului și reducerea deficitului bugetar.

Analliza efectuată de Guvernul Bolojan

Analiza efectuată la ANPC a arătat că, prin diminuarea personalului cu 20%, instituția ar putea funcționa cel puțin la același nivel, cu posibilitatea de a obține chiar performanțe superioare.  Guvernul estimează o reducere semnificativă a cheltuielilor salariale, bani care ar putea fi redirecționați către investiții publice.

Premierul a recunoscut totuși că anunțurile privind tăierile de personal sunt greu de asumat politic și social. Acesta a explicat că reducerea de personal și, în general, diminuarea cheltuielilor nu reprezintă un lucru ușor și că, fiind percepute ca vești proaste, par uneori anunțuri pe care trebuie să și le asume singur. Totodată, Bolojan a subliniat că lipsa unor măsuri ferme ar menține dezechilibrul bugetar.

Reforma administrației locale, condiție pentru succesul pachetului de măsuri

Premierul a subliniat că, în lipsa unor măsuri concrete pentru reforma administrației publice locale, care să vizeze reducerea efectivă de personal în instituțiile supradimensionate, cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale riscă să rămână incomplet.

El a atras atenția că nu consideră normală impunerea unor taxe suplimentare pe proprietate pentru fiecare locuință din România, dacă fondurile colectate nu sunt folosite pentru investiții, ci se pierd în cheltuieli nejustificate din administrația publică, pe care a catalogat-o drept „o gaură neagră”.

1 comentarii

  1. Smartong spune:
    2 septembrie 2025 la 15:19

    Bolojan să reducă și norma profesorilor cu 20% înapoi și orele care ni le-a băgat pe gât în plus să rămână la plata cu ora redusă să poată să facă și domnia sa niscaiva economii.

