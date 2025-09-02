Politica Bolojan anunță reducerea de 20% a bugetarilor de la ANPC







Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 2 septembrie 2025, în timpul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) poate funcționa fără probleme chiar și cu o reducere de 20% a numărului de bugetari.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că această primă măsură aplicată la ANPC reprezintă doar începutul unui proces mai amplu de restructurare. Potrivit acestuia, fiecare autoritate publică centrală va fi supusă unei analize similare, pentru a se determina unde și în ce măsură se pot face economii fără a afecta funcționarea instituțiilor.

„Acest pachet a fost agreat de coaliţia de guvernare. La început am agreat că vom face o reducere de personal şi în administraţia centrală, şi în administraţia locală. Şi trebuie să facem acest lucru, dacă într-adevăr ne ţinem de cuvânt.” a explicat Bolojan.

El a adăugat că aceste măsuri nu sunt populare, însă sunt necesare pentru echilibrarea cheltuielilor statului și reducerea deficitului bugetar.

Analiza efectuată la ANPC a arătat că, prin diminuarea personalului cu 20%, instituția ar putea funcționa cel puțin la același nivel, cu posibilitatea de a obține chiar performanțe superioare. Guvernul estimează o reducere semnificativă a cheltuielilor salariale, bani care ar putea fi redirecționați către investiții publice.

Premierul a recunoscut totuși că anunțurile privind tăierile de personal sunt greu de asumat politic și social. Acesta a explicat că reducerea de personal și, în general, diminuarea cheltuielilor nu reprezintă un lucru ușor și că, fiind percepute ca vești proaste, par uneori anunțuri pe care trebuie să și le asume singur. Totodată, Bolojan a subliniat că lipsa unor măsuri ferme ar menține dezechilibrul bugetar.

Premierul a subliniat că, în lipsa unor măsuri concrete pentru reforma administrației publice locale, care să vizeze reducerea efectivă de personal în instituțiile supradimensionate, cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale riscă să rămână incomplet.

El a atras atenția că nu consideră normală impunerea unor taxe suplimentare pe proprietate pentru fiecare locuință din România, dacă fondurile colectate nu sunt folosite pentru investiții, ci se pierd în cheltuieli nejustificate din administrația publică, pe care a catalogat-o drept „o gaură neagră”.