Social TPO, ingredient interzis în UE. ANPC recomandă verificarea atentă a produselor cosmetice







Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) informează că TPO, un ingredient interzis în Uniunea Europeană începând cu luna septembrie, poate prezenta riscuri pentru sănătate. Substanța se regăsește în oje semipermanente și geluri UV, iar utilizarea repetată poate fi dăunătoare, autoritățile recomandând verificarea atentă a etichetelor produselor cosmetice.

Comisarii ANPC au precizat, miercuri, că legislația europeană interzice utilizarea TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) în produsele cosmetice începând cu 1 septembrie. Autoritatea a subliniat că România respectă aceste norme și că are responsabilitatea de a supraveghea piața și de a aplica sancțiuni pentru produsele neconforme, în special cele care nu respectă etichetarea sau compoziția declarată.

Reprezentanții ANPC au explicat că TPO se găsește în principal în produsele pentru unghii, cum sunt ojele semipermanente și gelurile UV, și poate provoca efecte nocive asupra sănătății dacă este utilizat frecvent sau în concentrații mari.

ANPC recomandă ca produsele identificate cu TPO să nu fie utilizate și să fie semnalate comerciantului. Consumatorii pot depune reclamații la ANPC însoțite de bonul fiscal, iar autoritatea poate interveni pentru a aplica sancțiuni. În plus, autoritatea subliniază importanța precauției atunci când se achiziționează produse din magazine online internaționale sau de la distribuitori care nu oferă etichete în limba română.

Pe lângă recomandarea de a verifica ingredientele, ANPC sugerează solicitarea de informații suplimentare sau documentație tehnică de la vânzător, dacă există dubii. Autoritatea avertizează că, în lipsa acestor măsuri de precauție, consumatorii se expun unor riscuri, iar identificarea produselor neconforme rămâne esențială pentru siguranța acestora.

Reprezentanții ANPC au reiterat că interdicția europeană asupra TPO are scopul protejării sănătății publice. „Acest ingredient este interzis în Uniunea Europeană începând cu luna septembrie, întrucât poate prezenta riscuri pentru sănătate atunci când este utilizat în mod repetat sau în concentraţii mari”” au precizat oficialii.

Autoritatea a mai adăugat că supravegherea pieței și aplicarea sancțiunilor rămân în responsabilitatea ANPC, în timp ce Ministerul Sănătății gestionează alte aspecte legate de siguranța produselor cosmetice.