Recomandări pentru părinți la cumpărare de produse pentru școală 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) desfășoară în această perioadă o serie de controale extinse în întreaga țară. Acțiunile vizează respectarea drepturilor consumatorilor, cu accent pe produsele destinate copiilor, în contextul apropierii noului an școlar. Sunt vizate, în special, rechizitele, uniformele și accesoriile pentru școală.

ANPC atrage atenția asupra unor aspecte importante de care consumatorii ar trebui să țină cont la achiziționarea produselor pentru școală. Inspectorii recomandă achiziționarea articolelor școlare doar din magazine specializate sau raioane dedicate din centre comerciale. Se descurajează cumpărăturile din târguri, de la vânzători ambulanți sau de pe site-uri care nu oferă date clare de identificare și contact.

De asemenea, este esențial ca pentru fiecare achiziție să se solicite un document fiscal – bon, factură sau chitanță –, necesar în cazul în care apar probleme legate de calitatea produselor sau se dorește depunerea unei reclamații.

Înainte de a cumpăra uniforme școlare sau alte articole vestimentare destinate copiilor, este important să verificați cu atenție etichetele acestora. Acestea trebuie să conțină detalii clare despre compoziția materialelor, menționând tipul de fibre folosite (precum bumbac, poliester etc.), alături de procentele corespunzătoare fiecărui material.

Dacă produsul include o căptușeală, compoziția acesteia trebuie specificată separat, pentru o informare completă. Instrucțiunile de întreținere — care includ spălarea, călcarea, curățarea chimică și uscarea — trebuie să fie inscripționate pe o etichetă textilă rezistentă, atașată în interiorul hainelor. Ordinea în care apar aceste indicații trebuie să urmeze standardul stabilit: spălare, tratare cu clor, călcare, curățare chimică și uscare.

Un alt aspect esențial îl reprezintă riscul achiziționării de produse contrafăcute. Dacă un articol de îmbrăcăminte poartă eticheta unui brand cunoscut, însă este vândut la un preț semnificativ mai mic decât cel practicat în mod obișnuit, este posibil ca produsul să nu fie original. În astfel de cazuri, este recomandată prudența și verificarea atentă a sursei de proveniență.

Pentru a preveni riscurile legate de utilizarea articolelor vestimentare pentru copii, este esențial ca anumite standarde de siguranță să fie respectate. Astfel, lungimea cordoanelor funcționale nu trebuie să depășească 75 mm la fiecare capăt, pentru a reduce riscul de accidentare. În ceea ce privește cordoanele decorative, acestea nu trebuie să fie elastice și nici să includă elemente care pot reprezenta un pericol. De asemenea, glugile și bretelele de susținere trebuie concepute fără capete libere care ar putea pune în pericol siguranța copilului.

Este importantă alegerea unor materiale adecvate pentru hainele destinate copiilor. Materialele naturale sunt de preferat, în special în comparație cu cele sintetice, care pot cauza disconfort sau pot prezenta riscuri pentru pielea sensibilă a copiilor.

Alegerea materialelor textile potrivite pentru haine este esențială pentru confortul și sănătatea pielii, mai ales în funcție de sezon.

Bumbacul și inul sunt considerate opțiuni ideale pentru sezoanele de tranziție, precum primăvara și toamna, datorită respirabilității și capacității lor de a regla temperatura corporală.

Lâna și cașmirul oferă o bună izolare termică, fiind adecvate pentru temperaturile scăzute din timpul iernii.

Materiale de evitat:

Fibrele sintetice, deși mai accesibile din punct de vedere financiar, pot crea disconfort prin limitarea ventilației pielii. Utilizarea lor poate duce la transpirație excesivă, risc crescut de răceală sau hipotermie, și poate declanșa reacții cutanate precum alergii sau iritații. În plus, aceste materiale pot acumula electricitate statică, influențând negativ sistemul nervos și contribuind la stări de oboseală sau iritabilitate.

Mare atenție la mirosul hainelor noi: Un miros puternic sau chimic al articolelor de îmbrăcăminte poate semnala prezența unor substanțe toxice utilizate în procesul de vopsire. Verificarea acestui aspect este importantă pentru a evita contactul cu compuși potențial nocivi pentru sănătate.

În pragul noului an școlar, părinții sunt sfătuiți de ANPC să acorde o atenție deosebită rechizitelor și ghiozdanelor achiziționate pentru copii. Autoritățile subliniază importanța verificării etichetelor și a informațiilor oferite de producători sau distribuitori.

Potrivit recomandărilor, toate produsele din această categorie trebuie să aibă etichete redactate în limba română, care să includă următoarele detalii esențiale:

Numele și adresa producătorului, importatorului sau distribuitorului,

Denumirea completă a produsului,

Dimensiunile, compoziția materialelor, precum și instrucțiuni clare de utilizare și întreținere.

Consumatorii sunt sfătuiți să evite achiziționarea rechizitelor care nu oferă aceste informații sau care nu sunt însoțite de documente ce atestă calitatea produsului.

Experiențele anterioare ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au arătat că pe piață au fost identificate produse neconforme, fără etichetare corespunzătoare sau cu informații incomplete. Aceste nereguli pot pune în pericol sănătatea și siguranța copiilor. ANPC a identificat nereguli la produse destinate elevilor: rechizite, uniforme și ghiozdane neconforme.

Rechizite care nu aveau informațiile esențiale traduse în limba română,

Uniforme școlare și ghiozdane fără etichete sau fără menționarea compoziției materialelor,

Markere comercializate cu termenul de valabilitate expirat,

Caiete și blocuri de desen care conțineau un număr mai mic de file decât cel indicat pe copertă.

ANPC atrage atenția că respectarea standardelor de calitate și informare corectă sunt esențiale, mai ales în cazul produselor adresate copiilor.

Recomandare: Verificați întotdeauna etichetele și informațiile de pe ambalaj înainte de achiziție și optați pentru produse conforme, sigure și autorizate, mai arată instituția în comunicat.