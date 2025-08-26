Politica Impactul pe care îl vor avea noile reguli asupra învățământului primar și gimnazial







Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a anunțat luni seară că majoritatea claselor din România nu sunt afectate de modificarea limitelor minime și maxime pentru numărul de copii, măsură prevăzută în contextul modificărilor fiscal-bugetare, potrivit Antena 3.

Ministerul Educației a explicat că majoritatea claselor nu vor fi afectate de modificarea limitelor minime și maxime pentru numărul de copii la clasă, măsura având impact doar asupra claselor cu efectiv scăzut.

Daniel David a declarat luni seară, la Antena 3: „Ne înscriem atât în limitele pe care le-am mai avut în țară, cât și în limitele europene. Cele mai multe clase nu erau la nivelul limitei superioare sau inferioare”.

Ministrul a subliniat că rămân clasele simultane și că pentru învățământul simultan ar trebui discutat cu autoritățile locale pentru a decide ce este în interesul elevilor și care sunt modelele de adoptat pentru acest tip de învățământ.

În același context, Daniel David a amintit că susține ideea campusurilor rurale pentru elevi, precizând că, în România, se pot aplica modele diferite și că, din perspectiva sa de psiholog, ar duce copiii din zone izolate în școli mai mari pentru a stimula procesul de emancipare.

Potrivit Ministerului Educației, după reorganizarea celor 507 unități de învățământ și creșterea normei didactice săptămânale cu două ore, o altă măsură prevăzută de Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025 a fost modificarea limitelor minime și maxime pentru numărul de copii la clasă. Majoritatea claselor care se încadrau între limitele anterioare se vor încadra și în noile limite.

Astfel, în anul școlar 2024-2025, în clasa a VIII-a au funcționat la nivel național, astfel 12 clase cu un elev, 26 cu doi elevi, 52 cu trei elevi, 64 cu patru, 84 cu cinci, 92 cu șase și 107 clase cu șapte elevi.

Potrivit estimărilor ministerului, numărul claselor cu învățământ simultan va crește de la 6% la 7,5%.Limitele inferioare pot fi reduse cu 2, iar cele superioare majorate cu cel mult 4 (cu aprobarea inspectoratului școlar județean).