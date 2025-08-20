Politica Modificări majore la liceu. Daniel David rescrie programa după modelele internaționale







Ministrul Educației, Daniel David anunță modificări majore la liceu, vizând o reformă profundă a programei școlare, inspirată din modele internaționale. Noile schimbări prezentate în versiunea finală, readuc în prim-plan materiile fundamentale pentru identitatea națională și pun accent pe echilibrul dintre discipline, cu scopul dezvoltării celor opt competențe-cheie prevăzute de sistem.

Ministrul educației, Daniel David, a anunțat că planurile-cadru pentru liceu vor fi regândite și testate la nivel național. Procesul de consultare s-a încheiat cu adoptarea unei variante finale care readuce în atenție cultura națională. Astfel, în programa liceală vor fi reintroduse gramatica, istoria și geografia României ca materii de bază.

Potrivit oficialului, accentul cade pe personalizarea parcursului educațional, dar și pe respectarea identității culturale.Noua structură va oferi un echilibru mai bun între materiile studiate, pentru a sprijini dezvoltarea celor opt competențe-cheie.

Schimbările anunțate nu se rezumă doar la lista materiilor. Liceele vor avea posibilitatea să își adapteze oferta educațională în funcție de resurse și de nevoile comunității. Daniel David a explicat că această flexibilitate va permite fiecărei școli să construiască un plan propriu, în acord cu profilul elevilor și cu cerințele locale.

Ministrul a precizat că planul-cadru alternativ va acorda un segment consistent curriculumului la decizia școlii (CDEOȘ), de până la 2.000 de ore pe ciclu. Prin acest mecanism, instituțiile de învățământ vor putea colabora cu parteneri externi, ONG-uri, operatori economici sau instituții publice, pentru a dezvolta activități aplicate, precum internship-uri, voluntariat sau proiecte comunitare.

În paralel, echipe mixte de profesori din preuniversitar, universitari și specialiști ai Academiei Române vor elabora noile programe școlare. Daniel David a precizat că acestea vor fi mai clare, aerisite și relevante, cu accent pe aplicabilitate. Un sfert din timpul alocat fiecărei discipline va fi destinat consolidării, activităților remediale și utilizării competențelor în viața cotidiană.

Noile manuale, adaptate acestor programe, vor fi introduse pe piață după o licitație programată pentru decembrie 2025. Metodele tradiționale vor fi completate de resurse digitale, inclusiv platforme online și jocuri educative.