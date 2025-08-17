Politica Ministrul Educației promite resurse pentru școală după criza fiscal-bugetară







Ministrul Educației Daniel David afirmă că misiunea sa este ca, după sau chiar în timpul crizei fiscal-bugetare, să aducă resurse în sistem și să elimine măsurile temporare de austeritate, pentru a permite o reformă reală în domeniul școlii. Declarația vine în contextul evitării retrogradării României de către agențiile internaționale de rating, fapt ce asigură începutul de an școlar cu salarii și burse garantate.

Într-un comunicat transmis duminică, Ministrul Educației Daniel David a subliniat că, în ciuda constrângerilor bugetare, prioritatea sa este să redirecționeze resurse către sistemul de învățământ. „Misiunea mea este să eliminăm din măsurile temporare de austeritate și să începem să gândim într-o logică de reformă”, a transmis ministrul, insistând că educația nu trebuie să rămână captivă într-o paradigmă de criză.

Ministerul a arătat că România a evitat retrogradarea în categoria „Junk” datorită pachetului 1 de reforme, în care educația a avut un rol important prin asigurarea salariilor și burselor pentru elevi și profesori la început de an școlar. Deciziile Standard & Poor’s și Fitch, alături de evaluările Comisiei Europene, confirmă că sistemul educațional are acum un cadru minim de stabilitate.

În ciuda mesajului transmis de ministru, profesorii amenință cu proteste la începutul anului școlar, nemulțumiți de măsurile de austeritate decise de Guvern. Cadrele didactice susțin că diminuarea fondurilor afectează nu doar veniturile lor, ci și calitatea actului educațional.

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis profesorilor un mesaj tranșant, amintindu-le că statul a redus normele didactice, a scăzut numărul de elevi per clasă și a majorat salariile, însă „nu s-a văzut o îmbunătățire globală a sistemului”. El a insistat că schimbarea unui ministru sau a unui premier nu ar rezolva problema de fond: România nu își mai poate permite să funcționeze după vechile modele de cheltuire a resurselor.

Declarațiile Ministrului Educației vizează nu doar depășirea crizei imediate, ci și construirea unei perspective de reformă pe termen mediu și lung. Odată cu renegocierea PNRR și implementarea unor noi măsuri structurale, educația ar putea beneficia de un cadru mai predictibil, cu efecte vizibile până în 2026.

Totuși, următoarele evaluări internaționale, Moody’s pe 12 septembrie și Standard & Poor’s pe 10 octombrie, vor fi esențiale, potrivit news.ro.