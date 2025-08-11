Social Noi obligații pentru cadrele didactice din învățământul primar. Vor intra în vigoare din toamnă







Începând cu anul școlar 2025-2026, toți învățătorii și profesorii din învățământul primar vor avea în atribuțiile postului câte două ore dedicate pregătirii remediale. Această măsură este prevăzută în Ordinul ministrului educației nr. 5.198/2025, publicat în Monitorul Oficial, care aprobă procedura de stabilire a normelor didactice pentru predare, învățare și evaluare în învățământul preuniversitar.

Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, introduce două ore obligatorii de pregătire remedială pentru învățătorii din învățământul primar. Aceasta modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

„În atribuțiile postului didactic de învățător/institutor/profesor pentru învățământul primar se includ obligatoriu 2 ore/săptămână de pregătire remedială”, conform procedurii.

De altfel, aceasta ar fi prima creștere a normei didactice după aproape 30 de ani de la stabilirea celor 18 ore săptămânale. Măsura a fost aplicată în 1995 și a avut la bază Legea Statutului cadrelor didactice.

Ministerul Educației nu a prezentat o analiză detaliată care să justifice această măsură. Declarațiile ministrului Daniel David au fost singurele explicații publice. În paralel, o evaluare realizată de Institutul de Științe ale Educației și făcută publică de Edupedu.ro a fost cenzurată de minister. Motivul invocat a fost necesitatea unui peer review, după ce analiza contrazicea datele oficiale și argumentele susținute.

Învățarea remedială este un proces educațional special conceput pentru a ajuta elevii care întâmpină dificultăți în a înțelege sau a ține pasul cu materia școlară. Scopul acesteia este să corecteze lacunele și să susțină recuperarea cunoștințelor, astfel încât elevii să ajungă la nivelul cerut de programa școlară.

Învățarea remedială se realizează prin ore suplimentare sau activități personalizate, adaptate nevoilor fiecărui elev. În lipsa acestor ore, mulți părinți alegeau să își trimită copiii la meditații.

Recent, ministrul Educației a declarat că meditațiile trebuie să fie înregistrate oficial, iar profesorii să plătească taxe pentru banii câștigați.

„Eu cred că profesorii trebuie să facă meditaţii. Cineva care ştie economie face un business, unu care este medic, după ce termină la spitalul de stat, merge la clinica privată. Cred că şi profesorii au dreptul să facă meditaţii”, a spunea Daniel David.

În viziunea sa, cadrele didactice trebuie să se asigure că meditațiile nu generează conflicte de interese și nu afectează calitatea predării în clasă.

„Trebuie să fie fiscalizate, trebuie să fie făcute nu în timpul orelor de lucru. Trebuie să aibă grijă să nu fie conflict de interese şi să nu reduci calitatea actului educaţional la şcoala la care lucrezi”, a adăugat el.

Tarifele pentru meditații variază în funcție de nivelul de studiu și tipul de pregătire. Pentru clasele IV-VII, prețul este de 120 lei pentru meditații în minigrup și 150 lei pentru ore individuale.

Pregătirea pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, care include materii precum Matematică, Română sau Istorie, costă 130 lei în minigrup și 160 lei individual.

Pentru liceu, clasele IX-XI, tarifele sunt similare: 130 lei pentru meditații în minigrup și 160 lei pentru cele individuale. Pregătirea pentru Bacalaureat la clasa a XII-a, pentru toate profilurile și specializările, este puțin mai scumpă, 140 lei în minigrup și 170 lei individual.

Meditațiile pentru limbi străine, cum ar fi engleza sau franceza, indiferent de nivel, au un tarif de 150 lei în minigrup și 200 lei pentru ore individuale.

De asemenea, pentru admiterea în învățământul superior, cum ar fi Academia de Poliție sau Facultatea de Drept, tarifele sunt de 150 lei în minigrup și 200 lei pentru pregătire individuală.