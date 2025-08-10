Actualitate Daniel David: Profesorii trebuie să aleagă între tăieri salariale sau ore suplimentare







Într-un climat marcat de constrângeri bugetare severe, ministrul Educației, Daniel David, a confirmat că singurele opțiuni pentru menținerea finanțării în învățământ sunt majorarea normei didactice sau reduceri salariale.

Conform noii Legi 141/2025, cadrele didactice vor avea un program extins cu două ore pe săptămână, începând din toamnă. Această decizie a fost justificată de oficiali drept un răspuns necesar la lipsa de fonduri.

Potrivit lui Bogdan Cristescu, consilier în minister, „nu sunt bani. Reforma se face la nivel de curriculum sau evaluare, nu prin această lege”. El a explicat că s-au analizat trei variante concedieri, micșorări salariale sau creșterea normei și că s-a optat pentru cea din urmă.

Secretarul de stat Sorin Ion a recunoscut că orice economii reale în sistemul educațional pot veni doar din zona de personal: „Avem un sistem cu circa 300.000 de oameni și orice economie reală se poate face doar prin intervenții în zona de personal”.

La rândul său, Radu Szekely, consilier ministerial, a afirmat că „singura soluție alternativă ar fi fost reducerea salariilor tuturor din sistemul de învățământ cu 10-15%. Soluția aceasta s-a mai încercat acum 15 ani, au fost oameni în stradă și atunci”. În acest context, sindicatele contestă dur măsurile și solicită renegocierea Legii 141/2025, amenințând cu grevă în luna septembrie.

Ministrul Educației a declarat într-un interviu că a transmis cererile sindicatelor premierului, dar rămâne ferm în aplicarea legii.

„Eu am încercat să le spun că la normele secundare care țin de minister putem gândi o serie de mecanisme care să ne ajute pe toți”, a spus Daniel David. Deși a admis presiunea socială, el a subliniat că rolul său este „să implementez o lege care există și un program de guvernare”.

Ministrul a reiterat că bugetul este unul de austeritate și că „am primit de la Ministerul de Finanțe pentru o parte din acest an, urmând să așteptăm rectificarea pozitivă, așa cum s-a întâmplat și-n anii trecuți”.

Referindu-se la proteste, Daniel David a recunoscut că „dacă sindicatele vor sta pe poziții și se vor opune implementării acestor norme, probabil, așa cum au anunțat, vor încerca să intre în grevă”.

Cu toate acestea, a asigurat că rămâne deschis pentru a interveni acolo unde ține de atribuțiile sale ministeriale și că a comunicat toate revendicările sindicale către premier.

În timp ce Guvernul insistă pe măsurile stricte, vocile din sistem cer mai multă empatie și o implementare treptată a reformelor. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, a susținut că „se pot amâna puțin măsurile care provoacă explozii și neconcordanțe în sistemul de învățământ. Comasarea școlilor și mărirea normelor poate că nu strica să fie amânate, să fie făcute treptat”. El consideră că reducerea temporară a unor beneficii ar fi acceptată „dacă ar fi prezentată frumos și patriotic”.

Totodată, Radu Szekely a criticat lipsa de transparență din partea Executivului. „Dacă premierul ar fi spus public că nu mai sunt bani, poate că reacția ar fi fost diferită”, a declarat el.

În lipsa unei comunicări clare și a unei strategii etapizate, conflictul dintre Ministerul Educației și sindicate riscă să se transforme într-un nou val de proteste, cu efecte majore asupra începutului de an școlar, scrie romaniatv.net