Fiul Clejanilor intervine în scandalul Jador-Lele. Ce le transmite celor doi

Fiul Clejanilor intervine în scandalul Jador-Lele. Ce le transmite celor doiJador. Sursa foto Instagram
Scandalul dintre Jador și Lele a ajuns până în Dubai la urechile lui Fulgy al Clejanilor. Deși a zis că nu mai vorbește română, acesta nu s-a putut abține să aibă o reacție în limba maternă.

Lele și Jador la judecata lui Fulgy

Impresionat, nevoie mare de cearta dintre cei doi maneliști, Fulgy, băiatul Clejanilor a intervenit. Într-un tiktok din Dubai acesta i-a sfătuit părintește pe cei doi să nu se mai certe. ”Mă bag și eu în discuția asta cu Lele și cu Jador. Băieți, vă rog frumos, am pretenții de la voi, mai ales la tine Lele că te cunosc de când cântai cu flautul.

Fulgy

Fulgy. Sursa foto Instagram

Erai la școală la Lipatti. Și am pretenții și de la tine Jador, că am venit odată la studio după Nicolas și erai și tu acolo. Ia uite ce vă zic la amândoi, și fiți atenți că vorbesc cu amândoi. Și tu Lele și tu Jador, puneți mâna și studiați nu mai intrați pe rețele și vorbiți prost unul la altul și puneți mâna amândoi și studiați. Atâta am avut de zis”, a încheiat Fulgy.

Scandal greu de stins

Cei doi maneliști s-au certat după ce Lele a declarant că nu îl suportă pe Jador, fără ca în prealabil cei doi să fi avut vreo cerată. Însă după această declarație, Jador nu s-a mai abținut.

Deși a explicat că nu are nimic cu Lele, artistul a explicat că acesta nu va urca niciodată pe aceiași scenă cu el. Nu de alta, dar Jador cântă alături de Florin Salam, Bogdan de la Ploiești, Tzancă Uraganu, iar Lele nu va avea loc.

De la mașină sau de la iubită s-au certat

Pe de altă parte, Jador numai ce și-a cumpărat o mașină de sute de mii de euro, care se pare că a stârnit tot felul de invidii, spune el. De altfel, ar fi prieten cu Bogdan Mocanu, fostul iubit al Andrei Voloș, actuala iubită al lui Lele. Acest lucru ar fi pus alte paie pe foc, potrivit speculațiilor.

Proiecte speciale