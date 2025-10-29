Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe Honorius Prigoană că a falsificat semnătura tatălui său. A făcut plângere

Adriana Bahmuțeanu nu renunță la lupta cu fiii fostului său soț, Silviu Prigoană, și a depus o plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană, pe care îl acuză de uz de fals și înșelăciune. Potrivit jurnalistei, fiul omului de afaceri ar fi falsificat semnătura tatălui său într-un document prin care ar fi fost înregistrat un împrumut de sute de mii de euro.

Documentul arată că, în data de 23 august 2024, Silviu Prigoană ar fi împrumutat 800.000 de euro de la fiul său. Honorius Prigoană ar fi încercat să recupereze suma prin intermediul unui executor judecătoresc. Adriana Bahmuțeanu contestă însă autenticitatea actului și susține că semnătura tatălui său a fost contrafăcută.

De asemenea, fosta soția a lui Silviu Prigoană critică modul în care ar fi fost efectuat împrumutul. „Conform acelui document, banii au fost aduși cu sacoșa, nu s-a făcut transfer bancar. Orice sumă de peste 10.000 de euro nu se poate împrumuta decât prin transfer bancar, în baza unui contract de împrumut.”

Plângerea penală menționează că împrumutul nu avea niciun temei real: „Silviu Prigoană nu avea nicio nevoie patrimonială urgentă care să justifice contractarea unui împrumut de 4.000.000 lei. Înscrisul a fost întocmit, în mod evident, în scop ilicit, pentru a crea aparența unei datorii fictive.”

Jurnalista consideră că Honorius Prigoană încearcă să pună mâna pe cât mai mulți bani. Adriana a spus că este normal ca banii să fie împărțiți la toți moștenitorii lui Silviu Prigoană.