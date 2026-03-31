De la 1 aprilie, plafonarea prețului gazelor încetează. Ce facturi vor primi românii

Începând cu 1 aprilie, prețul gazelor nu va mai fi plafonat, ceea ce marchează o schimbare importantă pentru consumatorii casnici și pentru piața energetică din România. Românii vor beneficia în continuare de un tarif reglementat aplicat de producători către furnizori, iar Guvernul României a introdus mecanisme pentru a asigura cantități suficiente de gaz, astfel încât prețurile pentru consumatorii casnici să nu crească brusc. Totuși, scumpirea gazului la nivel angro poate avea efecte asupra industriei și producției de energie electrică.

Gazul natural contribuie cu aproximativ 20% la producția totală de electricitate din România, iar lipsa restricțiilor pentru vânzarea către industrie și centrale poate determina majorări indirecte ale facturilor de curent.

Pentru a limita riscul unor facturi neașteptat de mari, ANRE propune ca furnizorii să trimită alerte clienților atunci când consumul estimat în contract este aproape atins.

Producătorii de gaze vor fi obligați să vândă la un preț fix de 110 lei pe MWh către furnizorii care deservesc gospodăriile și centralele termice, iar Guvernul a introdus un mecanism de repartizare a cantităților pentru a proteja consumul casnic.

În teorie, acest lucru ar trebui să împiedice creșterea prețurilor pentru consumatorii de energie electrică, însă piața este tensionată, iar efectele internaționale, precum criza energetică provocată de războiul din Iran, pot influența costurile.

Un element esențial pentru implementarea alertelor ANRE este folosirea contoarelor inteligente, care permit furnizorilor să monitorizeze consumul și să transmită notificări atunci când acesta atinge 80% din cantitatea estimată în contract. În prezent, dintre cei 10 milioane de consumatori, doar 3,5 milioane au montate astfel de contoare.

La nivel european, Comisia Europeană a recomandat statelor membre să reducă ținta de depozitare a gazelor pentru iarna viitoare de la 90% la 80%, sau să înceapă mai devreme procesul de stocare, pentru a diminua presiunea asupra prețurilor și a aprovizionării.

În ansamblu, aceste măsuri urmăresc să mențină stabilitatea consumului casnic și să limiteze impactul creșterii prețurilor asupra gospodăriilor.

Consiliul Economic și Social a dat aviz favorabil proiectului care vizează limitarea creșterii prețului gazelor pentru consumatorii casnici după încheierea perioadei de plafonare.

Măsurile, propuse de Ministerul Energiei pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, urmează să fie adoptate joi prin Ordonanță de urgență în ședința Executivului.

„Ne asigurăm că, după data de 31 martie, printr-un mecanism complex pe care l-am gândit înainte de apariția conflictului din Orientul Mijlociu, nu vor fi creșteri de prețuri (la gaze) după data de 1 aprilie. Este un mecanism pe care l-am actualizat în contextul acestui conflict, prin care consumatorul final din România, timp de un an de zile, nu va plăti, indiferent de situația internațională, mai mult de 0,31 lei per kilowatt", a explicat ministrul Bogdan Ivan.