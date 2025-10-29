Monden

Fulgy, scandal de proporții cu Sile Cămătaru. Acuzațile sunt grave

Fulgy, scandal de proporții cu Sile Cămătaru. Acuzațile sunt graveFulgy. Sursa foto Instagram
Băiatul Clejanilor, Fulgy, spune că familia lui Sile Cămătaru l-ar fi spionat prin intermediul unei foste iubite. Ba mai mult, aceasta ar fi fost și cea care l-a inițiat în ale drogurilor.

Fulgy, din scandal în scandal

Băiatul Clejanilor pare să nu mai termine cu acuzațiile. ”La vârsta de 17 ani, am cunoscut-o pe Florentina Constanța Gheorghe, fata clanului Chira. Am cunoscut-o prin Mimi, Mihaela Pantea, fosta mea colegă de școală. Această fată, Florentina Gheorghe Constanța, umbla cu băiatul lui Sile Cămătaru și cu Sile Cămătaru.

sile camataru

Sile Cămătaru. Sursa foto: Arhiva EVZ

Lui Mimi îi plăcea de mine și eu mereu am refuzat-o. și tot prin Mimi am văzut-o pe fata asta , care urma să fie iubita mea, dar care era cu Dani Cămătaru și cu tatăl lui. Fata asta a fost prima mea relație, ea m-a învățat să mă droghez, ca după mulți ani să realizez că ea a fost pusă în cârdășie cu Mimi. Ea mi-a povestit că a văzut-o în mașină la Sile Cămătaru”, a explicat Fulgy.

Au împărțit aceiași femeie

Iar cântărețul a continuat. ”Eu acum îmi dau seama ce s-a întâmplat. Fata asta a stat și m-a spionat. E prima fată care a vorbit prost despre mine pe net. A spus că am probleme bipolare. Dani Balint și cu încă unu au venit în față la mine, și a întrebat-o cu cine vrea să stea. Ea stătea la mine.

A scos-o din mașină, aia era plânsă și în alte feluri, ce face Dani și oamenii de genul acesta. Fata fiind panicată i-a zis că rămâne cu el. Am lăsat-o, dar am suferit puțin în sensul de orgoliu”, a mai spus el.

”Mi-e frică”

”După ceva timp fata aia s-a întors la mine. După am aflat că a fost trimisă în casă la mine de familia asta și am suferit. Am fost trădat, iar după a urmat 3-4 ani în care mi-am distrus viața din cauza drogurilor, mi-am revenit. România este o țară mafiotă. Nu pot să vorbesc foarte multe, mi-e frică.

Ilegalități, abuz în serviciu, torturare, injectări”, a conchis artistul. Preț de câteva ore de la postarea acestui clip, contul i-a fost închis. Ulterior acesta l-a recuperat, inclusiv videoclipurile postate

