Fosta soție a lui Lele, mesaj cu subînțeles: Am fost și mamă și tată

Fiica cea mare a manelistului Robert Lele a împlinit aseară nouă ani, iar mama ei, Lorena, a transformat ziua într-un moment de neuitat. Antonia a fost surprinsă cu tort și decorațiuni în nuanțe de roz și auriu, într-o atmosferă plină de emoție și bucurie.

Lorena, fosta soție a manelistului, a fost atentă la toate detaliile și a postat mai multe imagini pe Instagram, însoțite de fragmente muzicale. Unele dintre aceste postări au fost interpretate de urmăritori ca fiind subtile înțepături la adresa lui Robert Lele.

„Spun să audă toată lumea / Mama mi-a fost mamă și tată / Și dacă nu aveam probleme, cu mama treceam peste ele / Doar când îi auzeam vocea / Îmi răcorea inima”, sunt versurile melodiei publicate de Lorena, care au atras atenția fanilor.

Pe lângă decor și cadouri, aniversarea a fost marcată și de mesaje emoționante. Lorena și-a exprimat recunoștința că îi poate fi mamă și a subliniat legătura strânsă pe care o are cu fiica sa.

Și Robert Lele a transmis un mesaj Antoniei de ziua ei de naștere, însoțit de o fotografie în care apar împreună.

„La mulți ani, minunea mea de 9 ani! Fiecare zi cu tine e o aventură plină de râsete, îmbrățișări și magie. Să rămâi mereu la fel de veselă, curajoasă și plină de visuri! Să-ți strălucească ochii de fericire și inima de iubire, azi și în fiecare zi! Te iubesc infinit, micuța mea STEA!”

Atmosfera sărbătorii a fost completată de prezența prietenilor și a rudelor apropiate, care au trimis urări și mesaje pentru Antonia. Printre acestea, și Andra Volos, actuala soție a manelistului, i-a transmis un călduros „La mulți ani!”.

Ziua de naștere a fost un prilej de bucurie și pentru Kim, fiica lui Robert Lele și a Andrei Volos, care a petrecut timpul împreună cu Antonia la un loc de joacă, sub supravegherea părinților. Momentul a fost surprins de fotografii și distribuit pe rețelele sociale, arătând cum cele două fetițe se bucură de joacă și compania reciprocă.

Pe rețelele sociale, imaginile și mesajele postate au strâns numeroase comentarii de la urmăritori, care au apreciat efortul mamei și atenția pe care i-a oferit-o Antonia.