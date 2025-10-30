Monden

Florin Salam, prima vacanță cu fiica sa și noul iubit al lui Betty. Imagini spectaculoase

Florin Salam este în aceste zile în Turcia, acolo unde se află în vacanță alături de fiica lui, Betty, dar și de iubitul acesteia, Roberto. Acesta din urmă este cântăreț în trupa ”regelui”.

Florin Salam, fericit cu familia

Artistul a fost surprins la o masă alături de soție, fiică și noul iubit al acesteia. Toți cei patru păreau extrem de încântați de vacanță și că se bucură de compania pe care o au. De altfel, Betty Salam radiază de când este cu Roberto, semn că a trecut de divorțul de Cătălin Vișănescu. Asta chiar dacă cei doi au și un băiat împreună.

Betty Salam

Betty Salam. Sursa foto: Facebook

Se pare că au ajuns la un consens legat de custodia acestuia, astfel că despărțirea s-a întâmplat în mod amiabil. Cei doi au participat împreună în 2024 la Asia Express, iar imediat după emisiune au existat zvonuri de divorț.

Divorț cu cântec

“Am fost separați, s-a scris, nu ne mai ferim, am fost în prag de divorț. Cătălin, înainte de a fi soțul meu, este cel mai bun prieten al meu. Cred că este singurul om care mă cunoaște mai bine decât oricine. Câteodată mă cunoaște mai bine decât mă cunosc eu pe mine.

Îmi știe toate defectele și într-o relație vreau mai mult să-mi cunoască defectele decât calitățile, pentru că trebuie să le cunoască și pe cele bune, și pe cele rele”, a spus la acel moment artista. Doar că în cele din urmă, cuplul părea că își revine pe linia de plutire și că vor continua împreună.

Roberto, noua iubire pentru totdeauna

”Mă acceptă și le acceptă așa cum sunt eu pentru că nimeni nu e perfect. Am stat foarte mult împreună și acasă, la studio, la evenimente, plecări, nu mai aveam timp unul de celălalt. Noi nu mai comunicam despre noi ca relație, vorbeam despre formație, contract, ne certam din cauza proiectelor.

Ne vedeam doar prieteni de afacere”, a mai declarat fiica ”regelui”. Însă socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, drept urmare au divorțat. Iar de atunci, Betty trăiește o poveste de dragoste alături de unul dintre colegii de trupă ai tatălui său, Roberto.

