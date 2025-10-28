Monden

Tzancă Uraganu, scandal în avion pentru un loc la business class. Internauții spun că are un obicei enervant

Tzancă Uraganu, scandal în avion pentru un loc la business class. Internauții spun că are un obicei enervant
Obișnuit cu luxul, Tzancă pare că duce acest lucru la extrem, potrivit filmării în care se ceartă pe un scaun în avion. Mai exact este nemulțumit când vociferează legat de un loc la business class.

Tzancă, uragan în avion

Manelistul a fost surprins în momentul în care voia să se așeze pe un loc de la business class, alături de un tovarăș. Doar că cineva care avea locul i-a spus că nu e cazul. De aici ar fi pornit scandalul.

O altă persoană din avion a filmat când lucrurile degeneraseră cumva. ”Du-te, mă, de aici!”, i-a transmis persoana în cauză. Tzanca a replicat. ”Ăsta merită să stea la business class, nu (n.r.-arătând către persoana care filma)? Eu mă duc să stau în spate”, a spus artistul.

Nu e prima dată

Cei care au văzut clipul au comentat că nu este prima dată când manelistul este surprins în astfel de ipostaze. ”Tzancă așa face peste tot! M-am nimerit cu el la zborul de la Dormund cu Wizzair și voia locul unui bătrânel, unde era spațiu la picioare. Dar bătrânelul i-a dat peste nas”, a explicat cineva la postarea în cauză.

”Nu-i convine, să-și ia avion privat”, a comentat o altă persoană. ”Păi trebuie să plătească el și nu prea știe cu din astea, decât pe moca”, a scris o altă persoană. ”Ce-au zis: lasă domne că ne punem în japcă, îi prostim noi:))”, a glumit altcineva. ”Pentru el trebuia să nu fie pasageri în avion”, a spus un alt comentator.

Adio avion privat

Cert este că în vară Tzancă a arătat că dacă e nevoie poate să își închirieze și avion privat. Doar că acest lucru se întâmplă pe rutile interne.

Mai exact de la Arad la Beach Please, a zburat atunci Uraganu. Cu toate acestea se pare că avioanele private nu sunt tocmai de fiecare zi. Cel putin dacă e să judecăm după postarea în cauză.

