Irina Loghin și Daniela Condurache, amintiri din tinerețe. Replica tăioasă a artistei la o tentativă de compliment

Irina Loghin a povestit la un podcast o amintire în care era alături de Daniela Condurache, pe vremea când cele două erau în floarea vârstei. Atrăgeau privirile și drept urmare nu cele mai frumoase complimente, dar Daniela avea mereu vorbele la ea.

Celebra artistă a povestit un episod în care era la mare alături de cântăreața Daniela Condurache. Cele două au fost abordate verbal de un domn în vârstă nu tocmai politicos. Drept urmare solista Daniela Condurache nu s-a sfiit să îi dea o replică pe măsură.

”Eram cu Daniela pe stradă. Eram bronzate și avea un decolteu mare. Era frumoasă foc și acum este frumoasă. Dar pe ea am îndrăgit-o și de la faptul cum vorbește ea. Și ca om și bunul simț și colegă foarte bună. Și mergeam pe stradă. Eram la un stop din acesta. Și noi eram vizavi și pe partea cealaltă un bătrân din acesta”, a povestit cântăreața.

Însă întâlnirea care părea inofesivă s-a transformat într-un schimb de replici absolut tăioase. Mai ales că Daniela Condurache nu prea a stat pe gânduri.

”Și ne-am întâlnit pe trecere când s-a făcut verde. La care moșul către Daniela: ”ce faci țâțoaso?” La care Daniela: „auzi, când ți-oi păli una…”, a încheiat râzând Irina Loghin.

Cât privește ceilalți artiști, Irina Loghin s-a înțeles bine cu toată lumea. Însă cu Benone Sinulescu a scris istorie pentru că cei doi au început duetele muzicale populare. ”Eu și Benone am început primul dialog muzical. Și noi eram și din aceiași zonă. Și ne aminteam cum se făcea clacă la noi. De curățat de porumb.

Se făcea clacă cu căruțele de porumb și ne duceam cu schimbul așa, azi la mine, mâine la tine și tot așa. Și era perioada când plecau băieții militari. Și noi improvizam când plecau băieții militari, de aici și cântecul ”plec, mândruțo, militar”, a mai povestit artista.