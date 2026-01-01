Monden

Irina Loghin și Daniela Condurache, amintiri din tinerețe. Replica tăioasă a artistei la o tentativă de compliment

Comentează știrea
Irina Loghin și Daniela Condurache, amintiri din tinerețe. Replica tăioasă a artistei la o tentativă de complimentIrina Loghin. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Irina Loghin a povestit la un podcast o amintire în care era alături de Daniela Condurache, pe vremea când cele două erau în floarea vârstei. Atrăgeau privirile și drept urmare nu cele mai frumoase complimente, dar Daniela avea mereu vorbele la ea.

Irina Loghin, nostalgică

Celebra artistă a povestit un episod în care era la mare alături de cântăreața Daniela Condurache. Cele două au fost abordate verbal de un domn în vârstă nu tocmai politicos. Drept urmare solista Daniela Condurache nu s-a sfiit să îi dea o replică pe măsură.

Sursa: Facebook

”Eram cu Daniela pe stradă. Eram bronzate și avea un decolteu mare. Era frumoasă foc și acum este frumoasă. Dar pe ea am îndrăgit-o și de la faptul cum vorbește ea. Și ca om și bunul simț și colegă foarte bună. Și mergeam pe stradă. Eram la un stop din acesta. Și noi eram vizavi și pe partea cealaltă un bătrân din acesta”, a povestit cântăreața.

”Când ți-oi păli una”

Însă întâlnirea care părea inofesivă s-a transformat într-un schimb de replici absolut tăioase. Mai ales că Daniela Condurache nu prea a stat pe gânduri.

Politicienii români visează să atingă în 2026 un record care o să îi trimită în cărțile de istorie
Politicienii români visează să atingă în 2026 un record care o să îi trimită în cărțile de istorie
Cupluri celebre din România care au divorțat în anul 2025. Cine a ales să pună punct relațiilor
Cupluri celebre din România care au divorțat în anul 2025. Cine a ales să pună punct relațiilor

”Și ne-am întâlnit pe trecere când s-a făcut verde. La care moșul către Daniela: ”ce faci țâțoaso?” La care Daniela: „auzi, când ți-oi păli una…”, a încheiat râzând Irina Loghin.

Duetele cu Benone au început de la clacă

Cât privește ceilalți artiști, Irina Loghin s-a înțeles bine cu toată lumea. Însă cu Benone Sinulescu a scris istorie pentru că cei doi au început duetele muzicale populare. ”Eu și Benone am început primul dialog muzical. Și noi eram și din aceiași zonă. Și ne aminteam cum se făcea clacă la noi. De curățat de porumb.

Se făcea clacă cu căruțele de porumb și ne duceam cu schimbul așa, azi la mine, mâine la tine și tot așa. Și era perioada când plecau băieții militari. Și noi improvizam când plecau băieții militari, de aici și cântecul ”plec, mândruțo, militar”, a mai povestit artista.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:44 - Politicienii români visează să atingă în 2026 un record care o să îi trimită în cărțile de istorie
10:35 - Nadia Comăneci, despre anul care îi va purta numele. Ce așteptări are Zeița de la Montreal
10:23 - Cupluri celebre din România care au divorțat în anul 2025. Cine a ales să pună punct relațiilor
10:10 - Figuri marcante care au murit in 2025. Papa Francisc și Ion Iliescu, printre nume importante
09:49 - Cât de greu s-a construit Castelul Peleș. Povestea mai puțin cunoscută a deciziei lui Carol I
09:35 - Presiune apăsătoare pe buzunarul românului de la 1 ianuarie. Unde ni se duc banii chiar din prima zi a anului 2026

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale