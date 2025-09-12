Irina Loghin, victima unei escrocherii online. Anunțul artistei

Irina Loghin a explicat pe pagina ei de Facebook că imaginea ei este folosită pentru promovarea unor produse despre care nici măcar nu a auzit. Drept urmare, artista spune că va face demersurile legale pentru ca aceste clipuri să fie oprite.

Cântăreața de muzică populară este în aceste zile victima unei campanii online. Mai exact apare în mai multe videoclipuri în care ar promova diferite produse. “Vreau să vă aduc la cunoștință o situație gravă și deranjantă care mă afectează direct. Recent, au apărut pe internet clipuri contrafăcute, în care se folosesc imaginea și vocea mea pentru a promova produse minune, cu afirmații false despre sănătatea mea.

În aceste clipuri, apar imagini complet fabricate cu mine în scaun cu rotile, ceea ce nu este adevărat, și niciodată nu am fost în această situație”, a spus artista.

De asemenea aceasta a mai explicat că lucrurile nu vor rămâne așa. “Sunt profund indignată de aceste acțiuni, care nu doar că îmi denigrează imaginea, dar și induc în eroare publicul, vânzându-le produse toxice sub pretextul unor mărturii false. Este de neacceptat ca astfel de persoane sau entități să profite de imaginea unor figuri publice respectate și să construiască minciuni elaborate pentru a manipula și a obține câștiguri financiare.

Dacă vă uitați atent se observă clar că imaginile sunt trucate, iar vocea suna ca a unui robot. Vreau să subliniez că am luat atitudine și am discutat cu o echipă de avocați pentru a opri acest fenomen. Fac un apel către autorități pentru a lua măsuri legale și către voi toți să nu vă lăsați păcăliți de inteligența artificială”, a mai scris cântăreața. Irina Loghin nu este singura victima a unor astfel de campanii. Dar autoritățile par să fie depășite de situație.