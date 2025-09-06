Social Constantin Dulcan față în față cu inteligența artificială. ”Poate fi utilă, dar poate fi și folosită negativ”







Profesorul Constantin Dulcan a exlicat la un podcast faptul că modul în care inteligența artificială va fi folosită depinde de noi. Aceasta poate fi utilă sau dăunătoare, dar rămâne la latitudinea omului.

Acesta a explicat faptul că și inteligența artificială are două valențe, la fel ca toate invențiile. ”Inteligența ne spune cum să facem un lucru, conștiința ne spune dacă e bine sau dacă nu e bine. Orice progres, orice progres, orice invenție care are o utilitate pentru omenire, este binevenită.

Este indiscutabil. Eu sunt convins că cel care a inventat cuțitul nu s-a gândit că vor comite crime. S-a gândit să îl folosească la bucătărie. Și ce s-a ales după aceea?

Și atunci eu vă întreb: a existat în viața omului ceea ce noi numim ”progres”, ceva care a fost creat pentru om și nu a fost folosit și contra omului?!”, a întrebat retoric profesorul.

Pe de altă parte, acesta a explicat că Dumnezeu nu poate fi implicat în deciziile unmane. Și că este cazul ca oamenii să își asume responsabilitatea pentru ce crează. ”În momentul în care tu îmi dai mie posibilitatea să disting între bine și rău între lumină și întuneric. Pot să pledez pentru lumină. Dar altuia îi place numai întunericul deci intră nevoia în logica lucrurilor ca Dumnezeu să ne lase nouă posibilitatea de a gândi.

Iar această gândire pot să o orientez spre bine sau spre rău. Nu este vina lui Dumnezeu. E vina mea. Pentru că nu am criterii puternice, nu am criterii morale. De asta spun ”cultivarea valorilor etice superioare”, a mai spus Constantin Dulcan. Cert este că în ultima perioadă nivelul la care a evoluat inteligența artificială este unul care preocupă. Astfel că s-a încercat și legal reglementarea ei, dar fără prea mare succes.