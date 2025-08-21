Monden Anca Țurcașiu victima inteligenței artificiale. I s-a furat vocea și fața pentru o reclamă







Anca Țurcașiu a cerut ajutorul prietenilor de pe facebook pentru a raporta o pagină unde apărea chipul și vocea ei. Artista spune că ea nu a filmat vreo reclamă la vreo cremă și că videoul este făcut cu inteligență artificială.

Cântăreața a descoperit pe facebook un clip în care părea că este ea în timp ce vorbește despre o cremă minune. Însă surpriză, acel video este creat cu inteligență artificială. ”Dragi prieteni, clipul de mai jos a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, fără acordul și împotriva voinței mele. Vă rog să îl raportați în număr cât mai mare. Vă mulțumesc pentru sprijin!”, a scris artista pe pagina ei.

Pentru că la clipul respectiv erau multe comentarii, aceasta a făcut precizări și pe pagina cu pricina. ”Și ce vedeți aici este creat cu AI. Nu credeți nimic. Vor fi dați în judecată!”, a concluzionat Anca.

Cert este că mulți dintre cei care au văzut clipul păreau să fie convinși să cumpere produsul. ”Când mă uit la comentariile din postarea inițială îmi dau seama cât de înșelătoare sunt review-urile la produse in general”, a spus cineva pe pagina artistei. ”Mă bucur că ai luat atitudine. Ce porcărie. Nici nu m-aș fi prins că nu e declarația ta”, a comentat un alt internaut.

”Mai sunt și cu vocea domnului Academician Leon Dănăilă pentru produse ce promit regenerarea oaselor!”, a mai comentat o altă persoană. În ultima perioadă din ce în ce mai multe persoane publice și de la noi, dar și peste hotare sunt imitate cu AI. De cele mai multe ori este vorba despre campanii publicitare înșelătoare, care nu au legătură cu realitatea. Drept urmare dacă decideți să cumpărați ceva în urma unui astfel de clip, să vă asigurați că nu e doar o iluzie.