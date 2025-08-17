International Un lanț de magazine oferă o recompensă clienților care raportează hoții







Lanțul britanic de magazine alimentare Iceland oferă o recompensă de 1 liră sterlină, adăugată pe cardul de fidelitate, clienților care semnalează un hoț.

Cei care surprind un posibil hoț în magazine trebuie să anunțe imediat cel mai apropiat angajat. Acesta verifică situația, iar apoi va adauga recompensa pe cardul de fidelitate al clientului, pentru a fi folosită pe loc, notează The Guardian.

Richard Walker, președintele executiv al grupului, a declarat că furturile aduc pierderi de 20 de milioane de lire pe an și consumă resurse care ar putea fi direcționate către plata orelor suplimentare pentru angajați sau către reducerea prețurilor produselor, potrivit G4Food.

„Pentru a combate orice activitate infracțională în magazinele Iceland, încurajăm clienții fideli să dea alarma, iar dacă ajută la prinderea unui hoț, le vom încărca pe loc cardul de fidelitate, ca să-l poată folosi imediat în magazin”, a adăugat reprezentantul grupului comercial.

În aprilie, datele oficiale au arătat că furturile din magazine raportate de poliția din Anglia și Țara Galilor au atins cel mai înalt nivel înregistrat vreodată, depășind jumătate de milion de cazuri în 2024. Retailerii susțin că datele Oficiului Național de Statistică „subestimează grav” dimensiunea fenomenului, care ar însemna doar două incidente pe an pentru fiecare magazin.

În această săptămână, ministrul de Interne, Dame Diana Johnson, le-a recomandat oamenilor să nu înfrunte hoții și a sugerat ca magazinele să evite expunerea produselor scumpe, precum alcoolul, în zonele de la intrare.

Declarațiile au venit după ce Matthew Barber, comisarul poliției și criminalității din Thames Valley, reprezentant al Partidului Conservator, a afirmat că cetățenii au datoria de a se opune hoților.

Retailerii spun că magazinele au devenit o țintă ușoară începând din 2014, după ce legislația a fost modificată, iar persoanele care fură bunuri sub 200 de lire sunt, de regulă, scutite de pedeapsa cu închisoarea.

Marile lanțuri au fost acuzate că au alimentat fenomenul prin reducerea numărului de angajați și prin utilizarea tot mai frecventă a caselor de marcat self-service și a dispozitivelor „scanează și plătește”, în încercarea de a tăia costurile. Companiile susțin însă că, în ultimii ani, au investit milioane de lire în măsuri de securitate, precum camere cu recunoaștere facială și sisteme video bazate pe inteligență artificială.

Guvernul a prezentat o propunere legislativă pentru combaterea furturilor din magazine, care include eliminarea pragului de 200 de lire pentru furturile „mici”. Proiectul, aflat acum în dezbatere în parlament, prevede și introducerea unei infracțiuni distincte pentru agresarea angajaților din retail.