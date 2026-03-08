Monden

Irina Loghin nu se ferește să recunoască: a fost tunsă zero pentru că avea păduchi

Irina Loghin. Sursa foto: Facebook
Irina Loghin a povestit la un podcast un episod complicat din viața ei de copil, mai exact acela în care s-a umplu de păduchi. Momentul a culminat cu începerea clasei întâi pe care artista nu a vrut să-l rateze nicicum.

Irina Loghin, amintiri din copilărie

Artista a explicat că la momentul în care s-a umplut de păduchi, primul remediu era să fie tunsă zero. ”Pe atunci era perioada păduchilor și eu aveam un păr foarte des.

Irina Loghin, muzică populară

Irina Loghin Sursa Foto: Arhiva EVZ

Și tata m-a tuns pe piele și îmi crescuse părul foarte-foarte puțin. Și am fugit la școală, iar colegii mei începuseră deja clasa întâi”, a explicat cântăreața.

Confundată cu un băiat

Mai apoi lucrurie s-au complicat pentru că învățătoarea a confundat-o cu un băiat. Mai ales că era îmbrăcată cu hainele fratelui. ”Și m-a văzut învățătoarea și m-a întrebat: tu de unde ai mai venit? Credea că sunt băiat, că eram cu o haină a fratelui meu cel mare. Și haina îmi venea până la glezne. O strânsesem așa pe mine.

Și i-am spus profesoarei: păi sunt fată. Și mi zice, surprinsă: nu ești băiețel. Și eu i-am spus că nu. Apoi m-a întrebat de unde sunt sunt și i-am spus că sunt de peste gârlă. Și a cui ești a continuat ea. Și i-am spus că sunt a lui Efrim Loghin”, a mai declarat Irina Loghin.

I-a obligat pe părinți să o dea la școală

Culmea este că părinții artistei nu voiau să o trimită la școală în acel an. ”Mai apoi m-a întrebat ce vreau și de ce n-am venit cu părinții. I-am spus că nu au vrut să mă dea la școală, că voiau să mă dea anul viitor.

Dar eu m-am gândit mai bine și vreau să încep clasa întâi, de aia am venit. Și m-a primit, m-a chemat a doua zi cu mama. A doua zi abia am convins-o pe mama, că nu voia și mă tot întreba ce am căutat acolo”, a încheiat aceasta.

