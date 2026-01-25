Monden

Omul care se află de jumătate de secol pe scenă. Maestrul Botgros, sărbătorit de ziua sa de naștere

Omul care se află de jumătate de secol pe scenă. Maestrul Botgros, sărbătorit de ziua sa de naștereSursa foto: Facebook/Arhivă
Republica Moldova. Cunoscutul violonist Nicolae Botgros, care de 48 de ani conduce Orchestra de muzică populară „Lăutarii”, a împlinit  73 de ani.

Tradiţional, în această zi de dimineaţă se formează cozi pentru cei care vor să-i ureze la mulţi ani maestrului.

Cum a fost felicitat Nicolae Botgros

În duminica de 25 ianuarie politicieni, funcţionari, artişti din Republica Moldova şi din România au venit să-i spună „La mulţi ani” lui Nicolae Botgros.

Primii care l-au felicitat, au fost membrii familiei, feciorul Corneliu şi nora Angela, precum şi nepotul Cristian Botgros.

„La mulţi, mulţi ani, tată! Îţi doresc tot binele din lume! Să fii sănătos şi mereu să ai în preajma ta oameni dragi sufletului tău! Noi te iubim, Corneliu, Angela Camelia şi Cristi”, a scris Corneliu Botgros pe reţele.

Nu a rămas mai prejos nici nepotul maestrului. „La mulți ani, regele meu! Te iubesc”, a scris Cristian pe reţelele de socializare.

Omagiu pentru tată

Tradiţional, la fiecare aniversare, Nicolae Botrgros îşi aminteşte de tatăl său. Lăutar vestit din sudul Basarabiei, tatăl maestrului i-a fost primul dascăl în domeniul muzicii.

„Tatăl meu spunea la toată lumea că eu voi fi un mare artist. Ce vedea el în mine, nu ştiu. Eram un copil care nici nu cântam la vre-un instrument. Doar băteam toba”, a declarat Nicolae Botgros despre părintele său cu care a cântat alături pe la nunţi şi cumetrii.

Nicolae Botgros, o viaţă dedicată culturii naţionale

Nicolae Botgros s-a născut în 1953, într-o familie de lăutari, în satul Badicul Moldovenesc, nsamblului academic de stat „Joc". În 1978, a devenit director artistic și prim-violonist al orchestrei „Lăutarii".

Nicolae Botgros a fost distins cu titluri prestigioase şi distincţii de stat. Este Artist Emerit şi Artist al Poporului. A fost decorat cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincţie în stat.

A studiat la Școala de Arte din Soroca și la Conservatorul „G. Musicescu" din Chișinău. Prima orchestră dirijată de Nicolae Botgros a fost orchestra de muzică populară „Ciocârlia" din oraşul Edineţ.

A fost dirijor la Orchestra Ansamblului academic de stat „Joc”. În 1978, a devenit director artistic și prim-violonist al orchestrei „Lăutarii”.

Nicolae Botgros a fost distins cu titluri prestigioase şi distincţii de stat. Este Artist Emerit şi Artist al Poporului. A fost decorat cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincţie în stat.

Este deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Numele lui Nicolae Botgros îl poartă Palatul de Cultură din orașul Cahul şi Casa şi Şcoala de arte din oraşul Soroca.

