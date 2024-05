Monden Orchestra Națională „Lăutarii”, în frunte cu maestrul Nicolae Botgros, ținuți ore în șir în vămi, când trec Prutul







Azi, maestrul Nicolae Botgros, conducătorul Orchestrei Naționale de Muzică Populară „Lăutarii” din Chișinău, a anunțat pe o rețea de socializare despre o mare nedreptate suportată: o gravă problemă de care se lovesc la vămi, atunci când trec Prutul.

„Am ajuns unde -am ajuns! Orchestră Națională „Lăutarii”, lăudată de toți cetățenii, de toți diplomații și demnitarii de pe ambele maluri ale Prutului, se confruntă cu o gravă problemă la trecerea frontierei între statele noastre: stă ore în șir la cozile interminabile. Recent, venind de la un mare concert de la București, unde ne-am bucurat de mare succes, de nu mai încăpea în noi, după ce am ajuns la vamă, am stat mai bine de două ore, fără să fim întrebați măcar de cineva... ce facem acolo?! Fără să ni se spună măcar un cuvânt!”, a scris revoltat Nicolae Botgros.

„Deseori, rugăm persoane cu funcții importante să ne ajute să trecem vama repede”

„Cum să mai credem că suntem cineva în lumea asta, dacă nu ne ia nimeni în seamă la ... vamă?! Și nu e pentru prima oară! Deseori, ne rugăm de persoane cu funcții importante, să ne ajute să trecem vama repede, dar așa nu se mai poate! Pentru a ne bucura audiențele din Republica Moldova și România cu spectacole de excepție, așa cum ne dorim și noi, avem de lucrat foarte mult și nu ne putem permite luxul unor așteptări mari prin vămi.

Peste Prut trebuie să ajungem de fiecare dată repede, pentru că avem multe angajamente, dar iată că avem probleme mari, pe care nu le mai putem răbda! Este normal ca, de fiecare dată când ajungem la vamă, trebuie să mă rog de cineva cu funcții mari pentru a trece granița, la diferiți vameși, polițiști de frontieră? Spuneți-mi, vă rog, ce-ar mai trebui să facem noi, cei din bine-cunoscuta Orchestră Națională „Lăutarii”, în tot spațiul românesc, dar și în străinătate, ca să ajungem și noi ca toți diplomații, de a nu avea asemenea dificultate?”

„Maestrul Nicolae Botgros merită să obțină urgent pașaport diplomatic din partea Ministerului de Externe, ca fiind cel mai mare Ambasador al tuturor românilor!”

„Nu cred ca vreun diplomat este ținut ore în șir la vamă, ajungând în situații similare ca noi, artiștii, care suntem considerați ambasadori culturali, fiind elogiați, cu fiecare ocazie, chiar și de cei sus-puși! Îmi cer scuze, dacă am jignit pe cineva!”, a mai scris Nicolae Botgros.

Ca reacție la revolta lui Nicolae Botgros, Oleg Cernei, personalitate publică din Republica Moldova, a declarant că maestrul Nicolae Botgros merită să obțină urgent pașaport diplomatic din partea Ministerului de Externe, ca fiind cel mai mare Ambasador al tuturor românilor! Amintim trista situație că de pașapoarte diplomatice au dispus, pe parcursul anilor, persoane de tristă faimă, certate cu legea, unele dintre care încă nu au fost pedepsite.